Foodtruckfestival Boef! op Heldenplein blijft bekoren Nele Dooms

07 juli 2019

14u41 0

Het foodtruckfestival Boef! in Dendermonde blijft bekoren. Op het Heldenplein verzamelden zowel zaterdag al zondag weer een massa volk om te proeven van allerlei lekkers. Bij de vzw City Sounds, die het festival organiseert, zijn ze tevreden. “Het is het eerste jaar dat Boef! plaatsvindt zonder het festival Dendermonde Viert op de Grote Markt”, zeggen Tim De Vogel en Diederik Vermeir van City Sounds. “Toch blijkt dat geen afbreuk te doen aan de opkomst. Integendeel, bezoekers blijven doorgaans wat langer hangen nu omdat ze niet naar de Grote Markt terug moeten voor een optreden. Zaterdag was het hier op de koppen lopen en verschillende kraampjes waren uitverkocht. Zondag zijn we het gewend dat de bezoekers meer gespreid over de dag langskomen.” Boef! is ondertussen aan de vierde editie toe en lokt enkele duizenden bezoekers. City Sounds brengt mobiele foodtrucks dan ook samen in een gezellige setting, met live muziek, kinderanimatie en frisse zomerse drankjes. Bezoekers kunnen genieten van een rijk en uniek aanbod, dat naast meer klassieke hapjes ook vegetarische gerechten, wereldkeuken en zuiderse specialiteiten bevat. “We gaan steevast voor diversiteit en gezelligheid”, klinkt het. “Geen enkel kraampje verkoopt hetzelfde. We willen mensen culinair verrassen en laten ontdekken. We opteren dan ook voor kleinere gerechten aan een democratische prijs, zodat mensen van de diverse standjes kunnen proeven zonder veel geld kwijt te zijn.” Wie nog wil gaan proeven kan dat vandaag, zondag, nog tot 21 uur.