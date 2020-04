Floor krijgt bijzondere 18de verjaardag dankzij buren Nele Dooms

23 april 2020

Dendermonde Een serenade aan de deur en buren die 'Happy Birthday' zingen. De 18de verjaardag van Floor Annaert is dan toch een bijzondere dag om nooit te vergeten geworden.

In andere tijden zou ze voor die 18de verjaardag met vrienden iets zijn gaan drinken, maar de coronacrisis besliste daar anders over. Toch vond mama Ruth Scrivens dat van een bijzondere verjaardag ook een bijzondere dag gemaakt moest worden. Daarvoor trommelde ze de buren van de Diepestraat in Sint-Gillis-Dendermonde op.

“Geen feestje met familie of vrienden, geen shopmoment, geen uitje op restaurant,... dat vonden we best wel jammer voor onze Floor”, zegt mama Ruth. “Gelukkig waren er de buren om er iets speciaals van te maken. Massaal gingen ze op mijn oproep in om huizen te versieren en buiten te komen om te applaudisseren voor Floor. Er was zelfs muziek”

Floor liet het zich allemaal welgevallen. “Op deze manier is het toch best een leuke dag en dat is mooi meegenomen”, zegt ze. “Het is voor 18-jarigen echt niet simpel deze tijd. Veel dingen waar we naar uit keken, worden geannuleerd, zoals onze 100-dagenshow op school, eindejaarsreis, galabal. Het is wat eenzaam zonder al die vrienden en vriendinnen, terwijl het de mooiste maanden van ons leven zouden moeten zijn. Daarom ben ik nog zo blij met deze verjaardag om nooit te vergeten.”