Flessen Ros Beiaardbier voor ommegang met datum 2020 kunnen nu collector’s items worden: “Drink ze deze zomer bij een barbecue in de tuin” Nele Dooms

27 maart 2020

14u09 0 Dendermonde Zevenhonderd vaten bier hadden ze bij brouwerij Dilewyns al gebrouwen voor drankstands langs het parcours tijdens de Ros Beiaardommegang in mei dit jaar. Met daarbovenop nog eens duizenden flesjes Ros Beiaardbier met speciaal etiket voor de ommegang in 2020. Door het uitstel van de ommegang met een jaar kloppen de etiketten nu niet meer. “Ideaal om er collector’s items van te maken”, klinkt het. “En laat het bier vooral nog smaken deze zomer!”

“Een moeilijke maar juiste beslissing”, zo noemt ook Claire Dilewyns van de gelijknamige brouwerij, gekend om haar Vicarisbier, op het industrieterrein Hoogveld het nieuws dat de Ros Beiaardommegang met een jaar wordt uitgesteld naar aanleiding van de coronacrisis, naar zondag 30 mei 2021. Dilewyns is één van de hoofdsponsors van het evenement en bracht daarvoor een compleet nieuw bier op de markt. Het Ros Beiaardbier is een unicum, want het is gebrouwen met vlas, wat niemand hen al voordeed. Er werden ondertussen al honderden liters van geproefd en meer dan lekker bevonden.

En nog eens duizenden liters meer werden al gebrouwen voor de Ros Beiaardommegang in mei dit jaar, met bijhorende unieke etiketten. Daar prijkt het kleurrijke logo van de ommegang op, met het jaartal 2020. “Die zijn natuurlijk niet meer geldig nu”, zegt Claire Dilewyns. “Maar het zou echt zonde zijn al dit bier zomaar verloren te laten gaan, omdat er nu een foutief etiket op plakt. We hebben dit bier met veel liefde gebrouwen en hier is een lange productietijd aan vooraf gegaan. Ambachtelijk bier is liefst drie maanden onderweg. Het zou spijtig zijn om dit allemaal verloren te laten gaan omwille van een jaartal. De houdbaarheid is overigens nog minimum 1,5 jaar.”

Dilewyns roept alle Dendermondenaren dan ook op om naar hartelust het bier nog op drinken. “Het is niet omdat het evenement waar heel Dendermonde reikhalzend naar uit keek nu op zich laat wachten, dat er niet kan genoten worden van Ros Beiaardbier”, zegt Claire. “Voor onze brouwerij zou het ook alvast een flinke steun zijn, want ook wij voelen de coronacrisis. De brouwerij is al twee weken gesloten en alle verkoop is dus welkom. De flessen met opschrift ‘2020' worden ongetwijfeld nog mooie collector’s items. Het is wat te vergelijken met die beroemde postzegel ‘Omgekeerde Dendermonde’.”

Bij een feestje

De voorraad aan flessen met opdruk 2020 is nog meer dan aanzienlijk en is te verkrijgen in de brouwerij, bij lokale drankhandels en supermarkten Delhaize, Colruyt en Carrefour. Er zijn nog 6.000 flessen van 75 cl, 3.000 geschenkverpakkingen en 350 magnums, met daarbovenop nog eens 6 paletten met bakken van 24 flesjes van 33cl, goed voor liefst 8.000 flesjes. Ook de stock om de drankstanden langs het parcours tijdens de Ros Beiaardommegang was al aanzienlijk opgebouwd, waardoor de brouwerij op vandaag ook nog eens 400 vaten Quinto en 300 vaten Ros Beiaardbier heeft staan. “Een deel daarvan hopen we te kunnen serveren tijdens events deze zomer, maar zeker niet alles”, zegt Claire. “Daarom roepen we liefhebbers ook op om deze zomer Vicaris van ’t vat te serveren tijdens barbecues en feestjes. Wij zorgen dan met plezier voor een gratis tapinstallatie en glazen.”

Ondertussen is Claire ook al volop bezig met voorbereidingen voor de nieuwe datum van de Ros Beiaardommegang in 2021. “We maken een nieuwe versie van de fles en geschenkverpakking”, klinkt het. “Zo wenden we ook deze unieke situatie aan om te vereeuwigen in een nieuw collector’s item. Bedoeling is om dit uit te brengen na de zomer, als de huidige stock is weggeraakt.”