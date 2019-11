Flanders Open Rugby krijgt plaats op Monopoly spelbord Nele Dooms

27 november 2019

10u46 0 Dendermonde De Flanders Open Rugby krijgt een plaats op het spelbord van Monopoly Dendermonde. De winnaar van de online poll om het allerlaatste vakje van het bekende bordspel, dat een Dendermondse versie krijgt, in te vullen is bekend. Er werd massaal gestemd en de strijd was spannend.

Dat Dendermonde een eigen versie krijgt van het alom gekende Monopoly, werd in de Ros Beiaardstad op heel veel enthousiasme onthaald. Deze uitgave zal pleinen, straten en gebouwen uit Dendermonde bevatten. Maar ook de Kans en Algemeen Fonds-kaartjes zullen in een Dendermonds jasje worden gegoten.

Om een allerlaatste vakje op het spelbord een invulling te geven, mochten inwoners een week lang mee beslissen en zo bepalen hoe het spelbord er definitief zal gaan uitzien. Er was daarbij keuze uit een dertigtal mogelijke locaties in de stad. Verenigingen en inwoners uit deelgemeenten riepen elkaar massaal op om op hun favoriete locatie te stemmen.

De stemronde werd in de nacht van dinsdag op woensdag afgesloten om middernacht en de winnaar is nu bekend: Flanders Open Rugby komt terecht op het Monopoly bord. In totaal werden er 14.629 stemmen verzameld in een week tijd. Ruim een derde daarvan ging naar Flanders Open Rugby. De eerste achtervolger is voetbalclub SC Jong Sint-Gillis met net geen 10 procent van de stemmen. Op de derde plaats eindigde de Bloemencorso van Sint-Gillis met 7 procent. Net buiten de top 3 strandden Carnaval Baasrode, Veer Appels en de Reuzenstoet van Grembergen.

Monopoly Dendermonde komt in beperkte oplage uit. Voorinschrijven om zeker te zijn van een exemplaar is dan ook de beste optie. Die voorverkoop is ook al een succes met ondertussen al enkele honderden bestelde exemplaren. Pre-order is nog altijd mogelijk via www.monopolydendermonde.be.