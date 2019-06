Filosoof van Haaghem op Janeuveltoer Nele Dooms

03 juni 2019

17u14 5 Dendermonde De vereniging ‘Filosoof van Haaghem’ van Oudegem organiseert dit weekend haar ‘Janeuveltoeren’. De vereniging zorgt al jaren voor toneel en dorpsevenementen in Oudegem.

Jaarlijks staan twee grote activiteiten op het programma: een reeks toneelvoorstellingen en de Janeuveltoeren. Dat laatste is een ludieke wandel- en fietstocht met ontbijt vooraf en frieten met stoofvlees van varkenswangetjes achteraf. De Janeuveltoeren 2019 staan op de agenda op Pinksteren, zondag 9 juni. De deelnemers verzamelen om 8.30 uur in het parochiecentrum aan de Mevr. Courtmansstraat voor een ontbijt met spek met eieren, brood, koffie of thee en een stuk fruit. Daarna kunnen ze meedoen aan een fietstocht van een dertigtal kilometer of een wandeltocht van ongeveer tien kilometer in en rond Oudegem. Onderweg zijn vier posten voorzien waar iets te drinken valt en een ludieke actieproef voorzien is. Afsluiten gebeurt met stoofvlees met friet. Wie alleen ontbijt en de tocht maakt, betaalt 10 euro. Het volledige pakket kost 20 euro.

Info en inschrijvingen: www.dfvh.be.