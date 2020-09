Film- en musicalmuziek in Honky Tonk Jazzbunker Nele Dooms

17 september 2020

15u28 0 Dendermonde De Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde tekent voor een flinke portie muziek uit broadway-musicals, muziektheater en Hollywood-films. Daarvoor staat zangeres Angela Van Rijthoven aanstaande zaterdag 19 september op het pdium van de jazzbunker.

De zangeres zal het publiek meevoeren door het moois dat The Great American Songbook te bieden heeft. Dat is een collectie van de succesvolste Amerikaanse jazz en lichte muziek uit de twintigste eeuw, afkomstig van musicals en films. Het gaat om muziek uit de periode van 1920 tot de jaren vijftig. Van Rijthoven zal begeleid worden door muzikanten die al lang hun sporen in de jazzwereld hebben verdiend. Het gaat om Bart Wouters aan de bas, Stijn Wauters aan de piano en Peter Verhas, van Dendermondse bodem, op saxofoon.

Het concert vindt plaats op zaterdag 19 september en begint om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de Leopoldlaan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Reserveren is verplicht via 0475/69.94.16 of reservering@honkytonk.be.