Film en foto’s om afscheid te nemen van kleuters en zesde klassers Oscar Romerocollege Nele Dooms

22 juni 2020

14u54 1 Dendermonde Een afscheid zoals andere jaren, daar zijn ze ook in de basisschool van het Oscar Romerocollege in Dendermonde door de coronacrisis niet aan toe. Om de kindjes uit de derde kleuterklas en de leerlingen uit het zesde leerjaar uit te zwaaien, is daar een creatieve oplossing gevonden. Met foto’s en een film.

“Het is jammer dat we het afstuderen van zowel onze leerlingen van het zesde als de kleuters niet zoals gebruikelijk kunnen vieren”, zegt directeur Isabelle Putteman. “Toch willen we dit bijzondere moment niet zomaar voorbij laten gaan. We zochten een alternatief om alle kinderen een gepast afscheid te geven. Op een andere manier, maar daarom niet minder.”

De kleuters ontvangen een kleuterdiploma met daarop een gepersonaliseerde afstudeerfoto. “Ze krijgen ook allemaal een turnzak om volgend schooljaar mee te nemen naar het eerste leerjaar”, zegt Putteman. “Op elke campus van het ORC zullen de derde kleuters ook feestelijk uitgezwaaid worden. Ouders zullen het geheel vanop een veilige afstand kunnen bewonderen.”

De kinderen uit de zesde leerjaren maken dan weer een film. “Het resultaat zal te bewonderen zijn op onze website”, zegt Putteman. “Zo hebben zij ook een blijvende herinnering. Op de laatste schooldag zorgen we bovendien met een hapje en een drankje in de eigen klasbubbel toch voor een feestelijk tintje om de lagere schoolcarrière af te sluiten.”

