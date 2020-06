Film als ode aan de jazz in open lucht naast Jazz Centrum Nele Dooms

30 juni 2020

17u43 0 Dendermonde Genieten van een film kan dit weekend in open lucht in Dendermonde. Op het terrein naast het Jazz Centrum Vlaanderen zorgt Cultuurcentrum Belgica voor de vertoning van “Round Midnight”.

Liefhebbers van de betere jazzcinema weten dus waar ze op maandagavond 6 juli moeten zijn. “Round Midnight” is een Amerikaans-Franse filmklassieker uit 1986. De Amerikaanse jazzsaxofonist Dexter Gordon schittert als Dale Turner, een aan de drank verslaafde tenorsaxofonist op dool in Parijs. Hij woont in een hotel samen met andere zwarte Amerikaanse muzikanten, die hem proberen van de alcohol af te houden, zodat hij elke avond kan optreden. De prent is een warme hommage aan de jazz. Dexter Gordon werd met deze film genomineerd voor een Academy Award als Beste Acteur en hij won een Grammy voor Best Instrumental Jazz Performance.

De vertoning begint om 19.30 uur. Tickets kosten 5 euro. Toeschouwers zitten aan tafels. De parking naast het Jazz Centrum bevindt zich aan de Leopoldlaan in Dendermonde. Info en reservatie: https://www.ccbelgica.be.