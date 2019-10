Fileleed Hoogveld: Politie grijpt in met aanpassing signalisatie en agenten om verkeer te regelen Nele Dooms

16 oktober 2019

14u31 11 Dendermonde Het enorme fileleed op en rond het Hoogveld door werken vlakbij de rotonde op de Mechelsesteenweg is ook de lokale politie van Dendermonde niet ontgaan. Het korps grijpt in met enkele extra maatregelen, in de hoop de verkeersellende te verminderen. De signalisatie wordt aangepast en agenten zullen tijdens de spits het verkeer regelen.

Het is sinds maandagavond kilometerslang aanschuiven op en rond het Hoogveld in Dendermonde. Een aannemer is gestart met herstellingswerken van een verzakking vlakbij de rotonde en ook al is de werfzone maar een paar meter lang, de verkeersellende is helemaal compleet. Bestuurders doen er in de ochtend- en avondspits meer dan een uur over om van Dendermonde naar Baasrode te rijden of omgekeerd. Bovendien ergeren veel weggebruikers zich aan de gebrekkige signalisatie. Alleen vlakbij de werken zelf staan enkele borden, maar tegen dan heeft iedereen zich al hopeloos vastgereden.

De politie bevestigt dat ze verschillende problemen rond de signalisatie hebben vastgesteld. “Er werd duidelijk geen signalisatie ruim vooraf voorzien, waardoor het verkeer te laat op de hoogte is van de werken. Zo kan er niet voor een alternatieve route gekozen worden”, zegt korpschef Patrick Feys. “We hebben de aannemer ondertussen de signalisatie laten aanpassen en we bekijken momenteel of er nog extra maatregelen genomen kunnen worden.”

Verkeer regelen

De politie zal tijdens de spitsuren bovendien extra agenten inzetten. “Dat doen we vooral om het autoverkeer en de vele vrachtwagens komende van de Vlassenhout richting N41 beter te stroomlijnen”, zegt Feys. “Vanuit het Hoogveld zullen we hetzelfde doen voor het verkeer dat links moet inslaan richting Vlassenhout.”

Goed nieuws is dat de werken normaal gezien donderdagavond al klaar zouden zijn. Aanvankelijk was aangekondigd dat dit pas vrijdagavond het geval zou zijn. Intussen raadt de politie weggebruikers aan om de omgeving te vermijden. De werken aan het wegdek waren overigens later op het jaar gepland, maar een acute verzakking zorgde voor te veel risico, zodat ze dringend uitgevoerd werden.