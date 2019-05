Fikse straf voor bestuurder die bushokje aan flarden rijdt en op de vlucht slaat Koen Baten

24 mei 2019

Dirk D.M. is door de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro nadat hij met zijn oldtimer Chevrolet Camaro een bushokje aan flarden reed in Dendermonde. Na de aanrijding vluchtte de chauffeur er vandaar, maar hij werd door de ANPR camera’s van de politie betrapt en men kon de man thuis aantreffen. Hij ontkende de feiten niet en gaf toe dat hij enkele glazen bier had gedronken. “Hij wou de dag nadien aangifte komen doen bij de politie maar had dit dus direct moeten doen", aldus zijn advocaat. De man zelf was niet aanwezig op de zitting. Naast de fikse geldboete kreeg de beklaagde ook nog een rijverbod van 90 dagen en moet hij alle examens opnieuw afleggen alvorens hij terug achter het stuur mag kruipen.