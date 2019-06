Fikse stap vooruit in aanleg fietssnelweg langs spoorlijn 53 Nele Dooms

26 juni 2019

Het Dendermondse stadsbestuur boekt een fikse stap vooruit voor de realisatie van de fietssnelweg langs de spoorlijn 53 tussen Sint-Gillis en de grens met Wichelen. De stad werkt hiervoor samen met Infrabel en de provincie Oost-Vlaanderen. De fietssnelweg wordt zeven kilometer en bestaat uit vijf deeltrajecten. Het fietspad start aan de overweg in de Gasthuisstraat en loopt vervolgens via de Meersstraat richting Oudegem. Langs een nieuwe fietsbrug aan de spoorwegbrug over de Dender loopt het traject voort via de Oude Heirbaan en de Frans Vertongenstraat en zo weer verder naast de spoorlijn. Ter hoogte van de Constabelstraat sluit hij aan op de Zijbaan. Daarna kunnen fietsers aan Moleneinde hun weg vervolgen naast spoorlijn 53 aan de overzijde van het station van Schoonaarde tot in Wichelen. Voor de deelprojecten Gasthuisstraat-Hofstraat en Hofstraat-Bosstraat is er nu een akkoord. De provincie zal de bouwvergunning aanvragen. De realisatie en gebruik van de fietssnelweg vanaf de Gasthuisstraat tot aan de tunnel in de Hofstraat is voorzien in het voorjaar 2020. Daarna zal de rest van het traject aangelegd worden.