Fikse geldboete voor opgedreven bromfiets klasse A die 99 kilometer per uur kon rijden in plaats van 25 per uur Koen Baten

06 december 2019

17u11 0 Dendermonde Jelle A. is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een fikse geldboete van 1.750 euro nadat hij betrapt werd op een bromfiets klasse A die heel wat sneller kon rijden dan toegelaten. Een bromfiets klasse A kan normaal maximum 25 kilometer per uur, maar die van A. haalde snelheden tot wel 99 kilometer per uur.

“Hij had de bromfiets zo aangekocht op het moment van de feiten”, zei zijn advocaat. “Hij was toen nog minderjarig, maar beseft natuurlijk dat zo iets niet kan”, vult hij aan. De jongeman had de bromfiets zo aangekocht, maar ontkende niet dat hij opgedreven was. Hij heeft wel zijn les geleerd en houdt zich nu aan de regels en heeft zijn rijbewijs voor de wagen gehaald. Naast de geldboete kreeg hij ook een rijverbod van 30 dagen.