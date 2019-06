Fifty One steunt verschillende goede doelen Nele Dooms

26 juni 2019

14u26 0

Serviceclub Fifty One van Dendermonde steunt verschillende goede doelen. Tijdens de vijftiende editie van haar jaarlijkse Maatjesavond werden liefst zes cheques uitgereikt. Jeugdzorg Sombeke kreeg 2.500 euro. Zowel Spoor 56, de MS Liga als Pleegzorg Appels kregen van de serviceclub 2.000 euro. Voor kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen in Dendermonde, was 6.250 euro weggelegd. En Blijdorp tot slot kreeg 3.500 euro.