Fietssuggestiestroken op Sint-Gillislaan te smal, dus werd er in allerijl dertig centimeter bij geschilderd Nele Dooms

08 oktober 2019

14u13 0 Dendermonde De nieuwe fietssuggestiestroken op de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis-Dendermonde zijn nog maar een zestal weken een feit, maar moesten al aangepast worden. Ze bleken dertig centimeter te smal. Het heuvel werd dinsdag in allerijlverholpen.

Al jaren was er vraag naar de realisatie van fietssuggestiestroken op de drukke Sint-Gillislaan, een veel gebruikte verbinding tussen Lebbeke en Dendermonde. De weg staat bekend als erg onveilig en fietsonvriendelijk. Fietssuggestiestroken moesten daar verandering in brengen. Eindelijk werden die enkele weken geleden gerealiseerd tussen het kruispunt van de Cleophas Heyvaertstraat met de Weggevoerdenstraat en het kruispunt van de Acacialaan met de Berkenlaan.

De timing van de werken werd afgestemd op de start van het nieuwe schooljaar en dus beschikt de steenweg sinds eind augustus over okerkleurige fietssuggestriestroken. De Fietsersbond van Dendermonde, altijd waakzaam als het op veiligheid van fietsers aankomt, ging de suggestiestroken echter meten en wat bleek: ze waren slechts 140 centimeter breed, terwijl de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest in haar eigen richtlijnen aangeeft dat de breedte minstens 170 centimeter moest zijn. Die ruimte is minimaal nodig om comfortabel met twee naast elkaar te fietsen.

Ook de Dienst Mobiliteit van de stad Dendermonde ontdekte dat de stroken dertig centimeter te smal waren. Die kaartte het probleem aan bij AWV, die vervolgens in actie schoot om langs weerszijden van de weg de stroken te verbreden. Dat werd dinsdag in orde gebracht. Voortaan hebben de fietsers dus wel genoeg ruimte om zich op de fietssuggestiestroken te verplaatsen.