Fietsster komt ten val in vijver, getuige kan haar tijdig uit water trekken Koen Baten

10 juli 2019

10u38 6

Op de Kroonveldlaan in Dendermonde is een fietsster gisterenavond met haar fiets in een vijver terechtgekomen nadat ze haar evenwicht was verloren. De vrouw reed op een jaagpad achter het zwembad richting Kroonveldlaan toen ze plots haar evenwicht verloor en ten val kwam. Ze kwam in het water terecht en raakte er zelf niet meer uit. Een man, die op dat moment bezig was zijn paarden te verzorgen in de buurt, zag het gebeuren en snelde onmiddellijk ter hulp. Hij verwittigde ook meteen de brandweer en de duikers, maar hij slaagde er uiteindelijk zelf in de vrouw op het droge te krijgen. De fietsster werd ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht maar is er niet erg aan toe.