Fietsrapport is klaar: regio scoort onder Vlaams gemiddelde als fietsgemeenten Nele Dooms

26 mei 2020

16u32 4 Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Hamme/Berlare/Zele Dendermonde en de naburige gemeenten in deze regio blijken niet al te best te scoren als het op fietsen aankomt. Met scores tussen 49,3 en 59,7 procent scoren zowel Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Zele, Berlare en Hamme onder het Vlaams gemiddelde als fietsgemeente. Dat blijkt uit het Fietsrapport, een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeershinder en de Fietsersbond. Al moet wel enig voorbehoud gemaakt door de lage respons waarmee de enquête door inwoners ingevuld werd.

In Dendermonde vulden amper 217 van de ruim 45.700 inwoners de bevraging in. Dat is goed voor maar 0,47 procent van de bewoners. De Ros Beiaardstad behaalt als fietsgemeente een score van 51,7 procent. De Dendermondenaren die de enquête invulden, zijn niet zo tevreden over het onderhoud van fietspaden, de veiligheid waarmee ze zich als zwakke weggebruiker in het andere verkeer kunnen begeven en comfortabel fietsen. Iets beter scoren het aanbod van voldoende fietsenstallingen, het ernstig inschatten van gevaarlijke fietssituaties door het stadsbestuur, het aanmoedigen om te fietsen, de communicatie rond bestaande fietsroutes en dat er bij een heraanleg van een straat aandacht gaat naar fietsinfrastructuur.

Schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) verwijst in een reactie naar de lage representativiteit van de enquête. “Een grondige bevraging kan je dit bezwaarlijk noemen”, zegt hij. “Maar dat neemt uiteraard niet weg dat we de gevoeligheden bij fietsers niet ernstig nemen. Vaak liggen moeilijke punten op gewestwegen. Daarom hebben we heel regelmatig overleg met Afdeling Wegen en Verkeer. Dat resulteerde al in verbetering op onder andere de Hamsesteenweg en de fietssnelweg langs de N41. En er zijn er nog op komst aan de Zeelsebaan, Zogsebaan en het kruispunt Mechelse Poort. Er is in onze stad een historische achterstand, maar we proberen die wel in te halen. Dat vraagt tijd.”

Het zijn de inwoners van Berlare die “aangenaam fietsen” in hun gemeente het hoogst inschatten. Deze gemeente krijgt hiervoor een score van 4,2 op 5. Globaal gezien haalt Berlare in onze regio ook de hoogste score als fietsgemeente, met 59,7 procent. Al zit ook zij hiermee nog altijd onder het Vlaams gemiddelde. Slechtste van de klas is Zele met een score van amper 49,3 procent. Hamme en Lebbeke halen ongeveer hetzelfde niveau met respectievelijk 50,9 procent en 50,4 procent. Buggenhout tot slot scoort 51,6 procent.