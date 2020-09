Fietsersbond ziet meer fietsers dan auto’s in Bakkerstraat: “Omleidingsfietsroute werkt. We waarderen inspanningen om zwakke weggebruikers te beschermen” Nele Dooms

28 september 2020

16u41 0 Grembergen Er rijden dezer dagen meer fietsers dan auto’s in de Bakkerstraat. Dat heeft de Fietsersbond vastgesteld bij een evaluatie van de verkeerssituatie in Grembergen naar aanleiding van de werken in de Zeelsebaan. De organisatie is overwegend positief over de genomen verkeersmaatregelen op en rond de omleidingswegen. “De omleiding voor fietsers langs de Bakkerstraat werkt”, klinkt het.

Omdat de Zeelsebaan voor anderhalf jaar is afgesloten voor alle verkeer door wegen- en rioleringswerken, werd voor Grembergen een heel verkeersplan uitgewerkt. Naast omleidingsroutes werden ook heel wat flankerende maatregelen ingevoerd. Het gaat om extra zebrapaden op de omleidingswegen voor auto’s, een inrijverbod in wijken Veldlaan en Rootjensweg, een conflictvrije oversteek voor fietsers op het kruispunt van de Martelarenlaan met Grootzand, een uitgebreide zone 30 in die omgeving en tal van extra politiecontroles. De Bakkerstraat, Reynoutstraat en Verbindingsstraat kregen bovendien een afsluiting, zodat doorgaand autoverkeer er niet meer door kan. De drie straten werden hiermee omgevormd tot omleidingswegen voor fietsers.

De Fietsersbond nam de situatie, die ondertussen een tweetal weken in voege is, onder de loep en maakt een positieve balans op. “We waarderen vooral de inspanningen om de zwakke weggebruikers te beschermen en sluipverkeer te ontmoedigen”, zegt voorzitter Pieter Tielens. “Het is duidelijk dat de omleidingsfietsroute langs de Bakkerstraat werkt. Meer en meer fietsers ervaren die als een veilige en rustige route van en naar Dendermonde. In die mate zelfs, dat ondertussen het aantal fietsers het aantal auto’s overstijgt. Er rijdt nog sluipverkeer, maar dat vermindert elke dag. Als een automobilist voor de afsluiting heeft gestaan, komt hij niet meer terug. De rust in de buurt stimuleert ondertussen het straatleven. In de Reynoutstraat zagen we weer kinderen spelen. Ons telraam laat ook zien dat er minder snel gereden wordt in de Bakkerstraat.”

Verbeteringen mogelijk

Toch zijn er volgens de Fietsersbond nog verbeteringen mogelijk. Zo is het volgens de organisatie in het tweede deel van de Bakkerstraat en in de Vijfbunderstraat niet zo rooskleurig. “Die krijgen nu meer autoverkeer te slikken, vaak met te hoge snelheden”, zegt Tielens. “We raden aan hier wat fietsinfrastructuur aan te brengen.”

De Fietsersbond wijst ook op de verkeersdruk in Leugestraat, Kleinzand en Grootzand. “De vrachtwagens blijven hier de olifanten in de kamer”, klinkt het. “Nochtans geldt er een verbod op 3,5 ton, maar er zijn nog altijd chauffeurs die dat negeren. De politie moet zeker blijven controleren en verbaliseren, zoals ze al doen. Overigens lijkt ook het sluipverkeer in de Veldlaan en Rootjensweg, ondank de nodige verkeersborden, niet verdwenen. Bewoners hebben de terechte vraag hier extra maatregelen tegen te nemen. Tijdens de avondspits is er bovendien in de Vossenhoek een nieuwe sluiproute ontstaan.”

“Verkeer zoekt altijd alternatieven”

Volgens schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V) was het een bewuste keuze om de kaart van de fietsers te trekken en daarvoor ‘straffe maatregelen’, zoals de verkeersknips in drie straten, te nemen. “Ook wij kregen al te horen dat dit door fietsers en bewoners als positief ervaren wordt”, zegt ze. “We nemen de extra opmerkingen van de Fietsersbond zeker ter harte, maar weet dat geen enkele omleiding perfect is. Verkeer zoekt altijd alternatieven. Daarom blijven we de situatie ook constant monitoren, zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Zo zullen de verkeerslichten aan het Grootzand-Leugestraat nog bijgesteld worden om het daar nog vlotter te laten verlopen. Dan zullen bestuurders minder snel een sluipweg zoeken. We gaan ook aan de slag met de klachten uit de Vossenhoek en de politie zal blijven controleren op zwaar verkeer en snelheid. In het tweede deel van de Bakkerstraat bekijken we of er fietssymbolen aangebracht kunnen worden om zo meer aandacht te vragen voor de fietsers daar.”