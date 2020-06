Fietsersbond vraagt meer fietsveiligheid in Sint-Ursmarusstraat: “Fietsers rijden onbeschermd door belangrijke straat” Nele Dooms

16 juni 2020

12u24 0 Baasrode De Fietsersbond van Dendermonde vraagt meer fietsveiligheid in de Sint-Ursmarusstraat en de Scheepswerfstraat in Baasrode. Daarvoor nam de organisatie de fietsveiligheid in Baasrode onder de loep. “En die kan echt beter”, klinkt het. “Als fietser rij je quasi onbeschermd door de twee belangrijkste straten van het dorp.” De bond heeft zelf een aantal voorstellen ter verbetering klaar, zoals fietssuggestiestroken en zone 30. Die maakten ze over aan het schepencollege, gemeenteraad en Agentschap Wegen en Verkeer.

Aanleiding voor de Fietsersbond om de fietsveiligheid in Baasrode grondiger te bekijken, was een verkeersongeval dat zich recent in het dorp voordeed. Een jongen van 12 jaar werd toen achteraan aangereden door een auto in de Sint-Ursmarusstraat. “Zonder te oordelen over de concrete omstandigheden van dit ongeval is de plaats ervan geen toeval”, meent voorzitter Pier Tielens. “De locatie staat niet meteen bekend als veilig. Nochtans wordt er heel veel gefietst in Baasrode, niet alleen om naar de winkel of nar school te rijden, maar ook door toeristen die in Baasrode de Scheldedijk moeten verlaten omdat het traject van het jaagpad langs de Schelde niet doorloopt. Overigens stuurde ook de plaatselijke Visitatieschool eerder al signalen dat de ruime schoolomgeving veiliger zou kunnen.”

Verwarrend

De Fietsersbond legt, na evaluatie van de situatie, de vinger op de wonde: “Als fietser rij je quasi onbeschermd door de twee belangrijkste straten van het dorp”, klinkt het. “De Sint-Ursmarusstraat en de Scheepswerfstraat vormen een eenrichtingslus voor auto’s. Deze straten zijn erg smal in dit historisch centrum, maar tegelijk moeten ze dienen als parkeerstrook én rijweg én voor fietsers in twee richtingen. Fietsen door de Sint-Ursmarusstraat is bovendien verwarrend. Dat mag er in twee richtingen, behalve aan de kerk richting Driehuizen. Om de scherpe, onoverzichtelijke bocht te vermijden, moeten fietsers achter de kerk door rijden. Erg duidelijk is dat niet.”

Opwaardering voor steegjes

De Fietsersbond heeft zelf een aantal voorstellen klaar die de situatie zouden kunnen verbeteren. De organisatie denkt daarbij minstens aan suggestiestroken voor fietsverkeer in tegengestelde richting. “De zone 30 breidt bovendien best uit tot de Sint-Ursmarusstraat en de hele Scheepswerfstraat. Beter zou nog zijn om er een fietsstraat van te maken”, zegt Tielens. “De maximumsnelhheid voor het hel centrum moet vastgelegd worden op dertig kilometer per uur. Meer duidelijkheid voor de fietsers ter hoogte van de kerk is ook welkom. En de veel gebruikte steegjes en doorsteekjes in het centrum verdienen een opwaardering.”

De vraag om de leefbaarheid en fietsveiligheid in Sint-Ursmarusstraat en Scheepswerfstraat te verhogen, valt niet meteen in dovemansoren bij schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Alleen is de Sint-Ursmarusstraat een gewestweg en hebben we daar het Agentschap Wegen en Verkeer voor nodig”, zegt hij. “Daar is heel regelmatig overleg mee. Die zorgt momenteel in onze stad al voor heel wat verbeteringen zoals de rotonde Grembergen aan de Hamsesteenweg, het fietspad naast de N41 , de Zeelsebaan en de Zogsebaan, het kruispunt Mechelse Poort en de Mechelsesteenweg. Er is evenwel een historische achterstand gegroeid in Dendermonde om pijnpunten weg te werken. De stad blijft er bij AWV op aandringen om die allemaal zo snel mogelijk weg te werken, ook in Baasrode.”