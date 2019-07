Fietsersbond tegen parkeerplan handelsvereniging Verkèn Nele Dooms

08 juli 2019

15u44 6 Dendermonde De Fietsersbond van Dendermonde is niet te vinden voor het parkeerplan dat handelsvereniging Verkèn uitdacht. De organisatie is vragende partij voor overleg met handelaars en stadsbestuur.

Handelsvereniging Verkèn uit Sint-Gillis lanceerde recent een plan voor meer parking in het centrum vanuit de vaststelling dat de handelskern bloeit, maar een gebrek aan parkeerplaatsen volgens hen leegstand in de hand werkt. Verkèn stelt daarom voor om het kerkplein te hertekenen om zo op deze site de huidige capaciteit van 85 plaatsen te verhogen tot 106 parkeerplaatsen. Om nog meer parkeercapaciteit te creëren, liet Verkèn zijn oog vallen op het Camille Marchantplein. Het verlaten terrein zou een parking met 35 plaatsen en extra groen kunnen worden.

De Fietsersbond heeft zijn bedenken. “We zijn vóór bloeiende lokale handel in Sint-Gillis, maar meer parkeerplaatsen zijn volgens ons niet de juiste weg”, klinkt het. “Er is geen straat in Sint-Gillis of er is één strook voorbehouden als parking, in veel straten zijn het er zelfs twee. Dat maakt dat vrijwel de hele openbare ruimte als parking is ingenomen. Nog meer parking is volgens ons niet de manier om lokale handelaars zuurstof te geven. Moderne gemeenten zetten in op de fiets. Want fietsende klanten zijn erg trouwe klanten. Zij hebben er belang bij dat winkels vlakbij in het centrum blijven bestaan. In plaats van parkeerplaatsen creëren, pleiten wij voor meer positieve fietsmaatregelen om een hoger fietsgebruik te stimuleren.”

De Fietsersbond is bereid om mee na te denken en mee te werken met de lokale handelaars om uit te zoeken hoe hun zaak zo veilig en comfortabel mogelijk kan bereikt worden. “Laten we de koppen bij elkaar steken voor een bloeiende, veilige en aangename woon- en handelskern in Sint-Gillis.”

