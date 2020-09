Fietsersbond stelt vragen bij veiligheid op eerste schooldag: “Wanneer worden knelpunten van Schoolroutekaart eindelijk aangepakt?” Nele Dooms

01 september 2020

17u11 0 Dendermonde “De eerste schooldag is verkeersonveilig”. Dat stelt de Fietsersbond van Dendermonde. De organisatie roept het stadsbestuur op om knelpunten op schoolroutes zo snel mogelijk weg te werken. “Nochtans zijn zestien onveilige knelpunten al twee jaar, sinds de oprichting van de Schoolroutekaart, gekend”, klinkt het.

Honderden scholieren en studenten zijn dinsdag weer naar school getrokken en dat betekent opnieuw ook tientallen en tientallen fietsertjes op de baan in Dendermonde, die een echte scholenstad is. Stadsbestuur en lokale politie gaven voor de start van het schooljaar als tip mee om altijd het kortste traject van thuis naar school en omgekeerd te volgen. De politie voorziet extra toezicht op de toegangswegen naar de scholen. En schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) zorgde nog voor een oproep voor een veilige start. “Rustig blijven en voorzichtig wezen”, zei die.

Schoolroutekaart

Maar net bij die “veilige start” zet de Fietsersbond nu vraagtekens. De vereniging haalt daarvoor de Schoolroutekaart boven. Die werd twee jaar geleden in het leven geroepen om kinderen en jongeren te tonen wat de veiligste en beste weg naar hun school is en waar ze moeten oppassen voor gevaarlijke punten. “De kaart vermeldt onder andere zestien verkeersonveilige punten op het grondgebied Dendermonde, langs toegangswegen tot scholen”, zegt Pier Tielens, voorzitter van de Fietsersbond. “Bij opstart van de Schoolroutekaart klonk het bij de stad dat ze die als basis zou gebruiken om die knelpunten zoveel mogelijk weg te werken. Maar twee jaar later zijn ze er nog steeds. Dat maakt dat de scholieren ook nu bij de start van een nieuw schooljaar weer langs gevaarlijke verkeerspunten naar school moeten.”

Zestien knelpunten

De zestien knelpunten bevinden zich in diverse deelgemeenten en het centrum. In Grembergen gaat het om het kruispunt van de Rootjensweg met de Dokter Haekstraat en in Appels om het kruispunt van de Vrijstraat met de Hoofdstraat. Baasrode kent gevaarlijke punten aan het kruispunt van de Baasrodestraat met de Broekkantstraat, het kruispunt van de Baasrodestraat met de Scheepswerfstraat en Sint-Ursmarusstraat en het kruispunt aan de Vlassenbroekbrug. In het centrum staan de rotonde van de Brusselsestraat en de kruising van Gentsesteenweg met de Noordlaan gekend als gevaarlijk. In Sint-Gillis gaat het om het knooppunt van Hullekenstraat met Kroonveldlaan en Elsbosstraat, het kruispunt van Weggevoerdenstraat met Sint-Gillislaan, de overweg aan de Bareelstraat en het kruispunt van die straat met de Otterstraat en Pastoor Claeysstraat. Ook de Van Langenhovestraat kent gevaarlijke punten. En dan zijn er in Oudegem nog gevaarlijke punten op de Oudegemsebaan en Ouburg en het kruispunt van de Harduynstraat met de Hofstraat.

De Fietsersbond roept het stadsbestuur op om de knelpunten dringend aan te pakken. “We vinden het zelfs vreemd dat dit nog niet is gebeurd”, zegt Tielens. “Eén van de prioriteiten in de meerjarenplanning van de stad is immers toch fietsveiligheid. En aanmoedigen van jongeren en inwoners om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken is ook al een krijtlijn. Maar dan moeten mensen wel op een veilige manier op hun bestemming geraken. Tijd om een versnelling hoger te schakelen, lijkt ons. Hier en daar een likje verf, een ander snelheidsregime of andere kleine ingrepen zijn vaak al voldoende. En het zal maken dat ouders hun kinderen met een geruster hart naar school laten fietsen.”