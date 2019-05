Fietsersbond eist meer veiligheid en comfort op Mechelsesteenweg: “Hier fietsen is een verschrikking” Nele Dooms

23 mei 2019

10u36 5 Dendermonde Het dossier voor een herinrichting van de Mechelsesteenweg moet dringend nieuw leven ingeblazen worden, dat zegt de Fietsersbond Dendermonde. Zij eisen meer veiligheid en comfort op deze drukke weg, waar nog te vaak ongevallen gebeuren. “Fietsen op de Mechelsesteenweg is een verschrikking”, klinkt het. “Hoog tijd dat hier verandering in komt.”

De Mechelsesteenweg is één van de drukste wegen van Dendermonde en naast tal van jonge scholieren maken er dagelijks ook heel wat andere fietsers gebruik van. “Al is dat een ware uitdaging en een groot risico”, schetst Pier Tielens, voorzitter van de Fietsersbond. “Nergens, maar dan ook nergens op het hele traject van deze steenweg kan je veilig oversteken. Het fietspad is bezaaid met putten. Elke 20 meter bots je op een op- of afrit van een handelszaak waar op elk moment een auto kan passeren. Kriskras geparkeerde auto’s hinderen het zicht. En de parkings zelf zijn exclusief bestemd voor wagens alsof fietsen niet bestaan. Dat maakt het voor fietsers niet enkel onaangenaam, maar ook erg gevaarlijk.”

Het Dendermondse stadsbestuur besliste jaren geleden al om de maximumsnelheid op de steenweg te verlagen van 70 naar 50 kilometer per uur en dat resulteerde in een drastische verlaging van het aantal ongevallen. “Maar daarmee zijn de problemen niet van de baan. De Mechelsesteenweg blijft de plaats in Dendermonde waar de meeste ongevallen gebeuren”, zegt Tielens. “Het is des te wraakroepender dat plannen van begin 2015 om de steenweg herin te richten, in de koelkast gestopt werden. Het Vlaams Gewest heeft hier al jaren niet meer geïnvesteerd in veiligheid en comfort, zeker niet voor fietsers.”

Maatregelen op korte termijn

De Fietsersbond eist dat het dossier van de heraanleg uit de vriezer wordt gehaald. “Het concept van een winkelcentrum op invalswegen waar je enkel met de auto veilig en comfortabel heen kan, is totaal gedateerd”, klinkt het. “Het zorgt enkel voor nog meer autoverkeer en dichtslibbende wegen. Wij vragen aan de stad en het gewest om het dossier daarom nieuw leven in te blazen.”

In afwachting van een totaalaanpak, vraagt de Fietsersbond ook een aantal maatregelen op korte termijn om veiligheid en comfort voor fietsers te verhogen. “Een paar veilige oversteekplaatsen zijn nodig”, zegt Tielens. “De dubbele rijstroken en het drukke verkeer maken dat het niet in te schatten is wanneer je best oversteekt. Veel fietsers wagen zich daar dus niet aan en fietsen dan maar foutief in tegengestelde richting op het fietspad. Een oversteek met knipperlichten, of liefst zelfs met groen licht, kan dat oplossen.”

Volgens de Fietsersbond moeten ook dringend de fietspaden, met momenteel veel verzakkingen en putten, een opknapbeurt krijgen, inclusief een opvallende rode kleur. “We vragen ook om te bekijken of parkings van enkele winkels niet samengevoegd kunnen worden, met één centrale op- en afrit”, klinkt het. “Dat zal al verschillende conflictsituaties van fietsers met wagens die parkeerterreinen verlaten, en het bijhorende risico op aanrijdingen, wegwerken. En we willen ook meer controle op de realisatie van fietsenstallingen aan handelszaken.”

Fietsend winkelen

Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) is bereid de voorgestelde maatregelen te onderzoeken. “Het klopt dat er al eens een streefbeeld was voor de Mechelsesteenweg, maar toch bleek daar nog een probleem voor de veiligheid aan handelszaken”, zegt Meremans. “Er is dus nog extra studiewerk nodig. De Mechelsesteenweg is een taaie klant, omdat de weg voor zowel doorgaand verkeer als bestemmingsverkeer naar winkels moet dienen. Het veiliger maken van het kruispunt Mechelse Poort over afzienbare tijd is alvast een goede zaak. Dan kan er van daaruit verder gewerkt worden.”

Meremans wil ook met de uitbaters van de handelszaken van de Mechelsesteenweg rond de tafel gaan zitten om samen een promotie uit te werken rond ‘fietsend winkelen’. “Een zichtbare leuke fietsenstalling of extra cadeautje voor fietsers kan bijvoorbeeld wonderen doen”, zegt hij. “Er moeten sowieso voldoende fietsenstallingen aanwezig zijn.