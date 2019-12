Fietsersbond boos om gebrek aan fietsbeleid in meerjarenbeleidsplan: “Dit is een gemiste kans” Nele Dooms

18 december 2019

16u01 4 Dendermonde “Straffe keuzes” noemt de Dendermondse bestuursploeg de inhoud van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020-2026. Maar voor de fietsersbond is het toch allemaal niet straf genoeg. Toch niet als het op keuzes voor zwakke weggebruikers aankomt. “Het toekomstig fietsbeleid voor Dendermonde is ontgoochelend”, klinkt het teleurgesteld. “Investeringen om van Dendermonde een echte fietststad te maken, vinden we niet terug. Dat is een gemiste kans.”

De nieuwe meerjarenplanning voor Dendermonde werd tijdens de jongste gemeenteraad in december goedgekeurd. Tijdens de gemeenteraadsvergadering daarover gaven oppositiepartijen Open Vld, sp.a, Groen en Vlaams Belang al aan dat ze het allemaal, in tegenstelling tot wat de CD&V- en N-VA-meerderheid beweert, “niet straf genoeg vinden”. Ook de Fietsersbond van Dendermonde uit nu haar bedenkingen. “We zijn ontgoocheld in het gebrek aan ambitie rond een degelijk fietsbeleid”, klinkt het daar.

“Uit eerdere bevragingen blijkt al langer dat de inwoners van Dendermonde vragende partij zijn voor betere fietsinfrastructuur en een stevig fietsbeleid”, zegt voorzitter Pier Tielens. “Maar dat vertaalt zich in het nieuwe meerjarenplan echter niet in concrete plannen. Er zijn nochtans voldoende redenen om de lat hoog genoeg te leggen. Nauwelijks 15 procent van de inwoners vindt dat de fietspaden veilig zijn. Slechts 29 procent oordeelt dat er voldoende fietspaden zijn. En in meer dan de helft van de ongevallen met verwondingen zijn tweewielers betrokken. Een tegenreactie om daar iets aan te doen, vinden we echter in het beleidsplan niet terug.”

Niet genoeg ambitie

De ambities die in het meerjarenplan zijn opgenomen, zijn voor de Fietsersbond niet voldoende: het herinrichten van de Oude Vest, het nog veiliger maken van de schoolomgevingen en de wegen naar en van school en de verdere uitbouw van fietssnelwegen in samenwerking met de provincie. “Maar wat betekent een autoluwe Oude Vest als er ook een grote ondergrondse parking komt die autoverkeer aantrekt”, zegt Jacques De Wulf. “De schoolroutekaart voor veilige trajecten naar school is dan weer een realisatie van het vorige bestuur. De gevaarlijke punten op die kaart aanpakken, moet een evidentie zijn en is geen vernieuwend fietsbeleid. En fietssnelwegen zijn niet zaligmakend. De dagelijkse fietser die zich in de stad of het dorp wil verplaatsen, heeft baat bij andere, extra maatregelen. 57 procent van de inwoners gebruikt de fiets vaak tot zeer vaak om naar werk of school te gaan. Voor verplaatsingen in de vrije tijd loopt dat op tot 67 procent. En 76 procent vindt dat fietsverkeer meer moet worden aangemoedigd. Driekwart vindt dat de stad meer aandacht moet besteden aan fietspaden en fietsveiligheid. In ruil krijgen ze vage plannen.”

Beter op zoek gaan

Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) betreurt de uithaal van de Fietsersbond. “Misschien moeten ze bij de Fietsersbond beter op zoek gaan in ons meerjarenbeleidsplan”, zegt hij. “Daar staan immers toch wat voorstellen in voor fietsers. Bij de heraanleg van de Oude Vest, nu super gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, is het een duidelijke optie om meer aandacht te schenken aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. We werken ook verder aan de fietssnelwegen en een fietslink onder de viaduct naast het spoor, waardoor een veilige verbinding richting Kalendijk ontstaat. Er is budget voor een veiligere fietsverbinding voor de Zandstraat langs de sporthal en de Denderstraat. Het Kerkplein van Dendermonde gaan we autoluwer heraanleggen en hetzelfde geldt voor Vlassenbroek. Schoolroutes krijgen aandacht om er gevaarlijke punten weg te werken. En de Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020 moet een fietsevent worden, met 10.000 bewaakte fietsenstallingen. Dit alles samen komt al op dik 5 miljoen euro en allicht zal dit bedrag nog oplopen door allerhande andere ingrepen. De aandacht voor fietsers zit gewoon in vele andere domeinen vervlochten.”