Fietsersbond bestookt Vlaams Gewest met meldingen over slechte toestand Mechelsesteenweg Nele Dooms

03 juni 2019

17u52 0 Dendermonde De Fietsersbond van Dendermonde is gestart met meldingen en klachten in te dienen over de Mechelsesteenweg bij het meldpunt.be van het Vlaams Gewest. Aanleiding is een recente actie van de organisatie om de slechte toestand van de Mechelsesteenweg aan te kaarten.

De Mechelsesteenweg is één van de drukste wegen van Dendermonde, waar onder andere tal van jonge scholieren fietsen. Maar de fietspaden liggen er bezaaid met putten en verzakkingen. Bovendien is de weg onveilig: nergens op het hele traject kunnen zwakke weggebruikers veilig oversteken, elke 20 meter botsen fietsers op een op- of afrit van een handelszaak waar op elk moment een auto kan passeren en kriskras geparkeerde auto’s hinderen het zicht. De Fietserbond zette vorige week een actie op om meer veiligheid en fietscomfort te eisen op deze drukke weg. Het zorgde voor een stormloop van reacties bij andere Dendermondenaren en weggebruikers die beaamden dat er een groot probleem is met deze gewestweg.

“Gesterkt door de vele respons om onze verontwaardiging over de fietsknelpunten van de Mechelsesteenweg te steunen, hebben we beslist tot nog verdere actie over te gaan”, klinkt het bij de Fietsersbond. “Het is immers duidelijk dat de fietser de situatie meer dan beu is. En dus dienen we meldingen en klachten in bij het Vlaams Gewest via meldpunt.be. De voorbije week waren dat er al acht over het rijcomfort. Zo kan het Gewest niet beweren dat ze van niets weet en hopen we dat er eigenlijk sneller werk zal gemaakt worden van een grondige herinrichting. In afwachting daarvan eisen we maatregelen op korte termijn om de situatie te verbeteren.”

Vier meldingen gaan over elk kruispunt met een zijstraat, twee over de putten verspreid over het hele fietspad en één over de geërodeerde boordsteen tussen voetpad en fietspad. De Fietsersbond stuurde eerder ook al een melding om van de fietsoversteek aan het kruispunt van de Vlassenbroekbrug tussen Mechelsesteenweg en de fietssnelweg naar Hamme tweerichting te maken.