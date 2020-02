Fietsers voortaan voorrang in Kasteelstraat Nele Dooms

19 februari 2020

14u51 2 Dendermonde Voortaan hebben fietsers voorrang in de Kasteelstraat in Dendermonde. De gemeenteraad keurde immers zopas een aanvullend verkeersreglement goed om van de Kasteelstraat officieel een ‘fietsstraat’ te maken. Dat houdt in dat autobestuurders de fietsers nooit mogen inhalen.

Bestuurders mogen er ook niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden. De maatregel moet de veiligheid van de zwakke weggebruikers ten goede komen. Omdat de Kasteelstraat een eenrichtingsstraat is, maar fietsers er wel in beide richtingen mogen rijden, zal er in de tegenrichting ook nog een fietspad gemarkeerd worden met verf.

“De rijweg wordt hierdoor versmald, waardoor het visueel duidelijker wordt dat de Kasteelstraat een éénrichtingsstraat is en bestuurders hun snelheid aanpassen”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “De Kasteelstraat maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en krijgt met dit nieuw verkeersreglement en inzet van beperkte financiële middelen betere infrastructuur. Dat is ook een goede zaak voor de vele scholieren die dagelijks de stad inrijden en voor toekomstige bezoekers van de naastgelegen Groene Dender.”