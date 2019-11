Fietser valt in ijskoude vijver, maar gelukkig haalt passant tijdig hulp

Koen Baten

30 november 2019

11u45 0 Dendermonde Een fietser die op het wandel- en fietspad tussen het ziekenhuis en zwembad Olympos reed, is daar deze ochtend omstreeks 11 uur in het ijskoude water van een vijver gevallen. Gelukkig voor hem zag een passant alles gebeuren.

De fietser reed in de richting van de Leopold II-laan, toen hij plots om een onbekende reden ten val kwam en enkele meters lager in een vijver eindigde. Dezer dagen is het water daar natuurlijk ijskoud. Lang zou de fietser het dan ook niet uitgehouden hebben, maar gelukkig zag een passant alles gebeuren en verwittigde die de hulpdiensten. De brandweer was snel ter plaatse en kon de fietser op het droge trekken.

Het slachtoffer kreeg meteen een deken om zich gewikkeld tegen onderkoeling. Vervolgens werd hij overgebracht naar het ziekenhuis.