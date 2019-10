Fietser negeert slagbomen en seinlichten aan overweg Koen Baten

14u49 1 Dendermonde In de Spoorwegstraat in Sint-Gillis-Dendermonde heeft een fietser zondagochtend de slagbomen en de lichten genegeerd aan de overweg. Een buurtbewoner zag het allemaal gebeuren en kon de feiten vastleggen op beeld.

De feiten gebeurden zondagochtend. De slagbomen waren al een hele tijd naar beneden en kwamen niet direct meer naar boven. Een fietser stond er te wachten om over te steken, maar kon niet meer wachten tot de slagbomen opnieuw naar boven gingen.

Een bewoner uit de buurt zat buiten op zijn terras en had zijn fototoestel mee als hobbyfotograaf. “Ik zag de fietser plots over rijden en besloot het op beeld te plaatsen omdat het niet de eerste keer was dat hier een fietser de overweg negeerde”, klinkt het.

De politie werd niet verwittigd van de feiten. Een overweg oversteken is strafbaar en kan een bezoek aan de politierechtbank opleveren indien de dader geïdentificeerd wordt.