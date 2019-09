Fietser lichtgewond na aanrijding met vrachtwagen Koen Baten

12 september 2019

17u25 0 Dendermonde Aan het rondpunt met de Zandstraat in Appels is deze namiddag een fietser in aanrijding gekomen met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur vanmiddag in de richting van Appels.

De fietser kwam licht in aanrijding met de vrachtwagen en kwam ten val maar is er niet erg aan toe. Door de aanrijding ontstond er wel heel wat file in de richting van Appels.