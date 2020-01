Fietser in levensgevaar nadat hij aangereden wordt door vrachtwagen, bestuurder merkt niets en rijdt door Koen Baten

08 januari 2020

16u32 14 Dendermonde Een fietser is woensdagnamiddag met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij aangereden werd door een vrachtwagen op de Zandstraat in het Oost-Vlaamse Appels. De fietser reed in de richting van Schoonaarde toen hij aangetikt werd en hard op de grond terechtkwam.

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur. Een man reed er op de rijbaan met zijn fiets ter hoogte van DeWa Sport. Een vrachtwagenchauffeur die dezelfde richting uitreed kwam om een nog onbekende reden met de man in aanrijding. De bestuurder voelde de aanrijding echter niet en reed daarom nietsvermoedend verder.

De politie kon de bestuurder even verderop aantreffen terwijl hij aan het werken was. Hij was zich van geen kwaad bewust. De man werd ter plaatse verzorgd en overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket zal vermoedelijk een deskundige ter plaatse sturen om de exacte omstandigheden te achterhalen.

De Zandstraat staat al langer bekend als gevaarlijk punt voor de fietsers en het zware verkeer dat er door de straten rijdt. Al lang wordt er een discussie gevoerd om de situatie daar aan te pakken.