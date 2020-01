Fietser (65) stabiel na ongeval op Zandstraat in Appels Koen Baten

12u26 0 Dendermonde De fietser die gisteren werd aangereden door een vrachtwagen op de Zandstraat in Appels is stabiel, dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De vrachtwagenchauffeur, een 45-jarige man uit Gent, testte negatief op alcohol en drugs, maar zijn rijbewijs werd wel 15 dagen ingetrokken.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur op de Zandstraat in Appels richting Schoonaarde. De 65-jarige fietser uit Oudegem kwam er ten val en werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het parket stelde een deskundige aan, maar over de omstandigheden is nog niets bekend.

De vrachtwagenbestuurder, die niets opmerkte, werd even later in het centrum van Schoonaarde aan de kant gezet. Hij was niet onder invloed. “Verder onderzoek moet nog uitwijzen of er effectief een aanrijding is geweest", aldus het parket.