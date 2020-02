Fietsclub NXT Challengers schenkt cheque aan Blijdorp Buggenhout Koen Baten

12u13 8 Dendermonde De Dendermondse fietsclub NXT Challengers heeft gisteren op het Hoogveld in Dendermonde een cheque uitgereikt aan de afdeling van Blijdorp Buggenhout. De club geeft al verschillende jaren een cheque aan de organisatie.

Dit jaar kon de club het mooie bedrag van 1.000 euro schenken. Blijdorp was zeer tevreden met deze gift. Het geschonken bedrag werd in de loop van vorig jaar opgehaald door de club door het organiseren van hun activiteiten zoals de taartenverkoop, hun jaarlijkse BBQ en Mountainbiketocht en vele andere kleine initiatieven. De club is bijzonder blij dat het elk jaar lokale initiatieven kan steunen.