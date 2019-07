Fiesta Aaghem geslaagd met drie keer feest Nele Dooms

14 juli 2019

09u42 0 Dendermonde De organisatoren van ‘t Pyl mogen spreken van een geslaagde jaarlijkse Fiesta Aaghem. Voor het eerste beloofde het zomerfestival drie keer feest en dat bleek ook waarheid.

“Het heeft ons veel moeite en energie gekost om dit te verwezenlijken, maar het publiek kreeg voor de dertiende editie een drieluik voorgeschoteld: Fiësta Loca, Fiësta4Kids en de Fiësta Aaghem”, zegt voorzitter Dirk Maes. “We proberen elk jaar wat te vernieuwen en dat deden we nu door op elk van die drie momenten een anders sfeer op te roepen.”

Vooral op vrijdagavond met de Fiësta Loca was dat te merken. Het hele festivalterrein aan de Ouburg in Oudegem was omgetoverd op wat op een decor uit een filmset moest lijken. “Wekenlang hebben we hier aan gewerkt, maar het resultaat mocht er zijn”, zegt Maes. “We verrasten de bezoekers met autowrakken en olievaten en een morsige kroeg. Het leek alsof ze een vervallen dorp in een verlaten woestijnlandschap binnenstapten. De sfeer van de film From Dusk Till Down was niet ver weg. Met daar nog een sausje toepasselijke muziek over was het geheel helemaal af.”

Evident was het voor de organisatoren niet, want tegen zaterdag moest het festivalterrein vervolgens alweer helemaal omgebouwd worden. Voor de Fiesta4kids in de namiddag kaderde dat in het thema van de “Sprookjes van 1001 Nacht”. Kinderen genoten van lasershooten in een sprookjesbos, een spelletjes-oase, verhalen vertellen, vuuracts en een waarzegsters. “Voor de Fiësta Aaghem zaterdagavond zelf bleven we ons concept van een Zuiders gezellig feest trouw”, zegt Maes. “We zijn blij dat er zoveel volk kwam van genieten.”