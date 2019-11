Fiat voor vaste camera’s aan glasbollen: “overtreders afschrikken om sluikstorten te voorkomen” Nele Dooms

22 november 2019

13u46 0 Dendermonde Niets staat er nog in de weg om binnenkort vaste bewakingscamera’s aan glasbollen in Dendermonde te plaatsen. De gemeenteraad zorgde met een officiële toestemming dat de laatste stap om het project volledig uit te rollen gezet is. Voor het initiatief werkt Dendermonde samen met afvalintercommunale Verko.

“Verko kocht voor heel haar werkingsgebied vaste camera’s aan in het kader van de strijd tegen sluikstorters”, zegt schepen van milieu Marius Meremans (N-VA). “De camera’s zullen in Dendermonde ingezet worden op sites met glasbollen, omdat zich daar heel vaak problemen met sluikstorten voordoen. Hopelijk schrikt het project mogelijke overtreders in de toekomst af. Feit is alleszins dat de camera’s kunnen helpen om sluikstorters te identificeren. Die krijgen dan een boete. Het is ondertussen immers duidelijk dat sensibiliseren alleen niet helpt. Er is ook sanctionering nodig om dit probleem aan te pakken.”

Dat extra inzetten op netheid op het openbaar domein geen overbodige luxe is, werd overigens recent nog bewezen tijdens een zwerfvuilactie van leden van Jong N-VA Dendermonde en Jong N-VA Lebbeke. Samen trokken ze door Dendermonde en Lebbeke om afval op te ruimen. “Het lijkt vaak dweilen met de kraan open”, getuigen zij. “Daarom juichen wij de nieuwe camera’s die sluikstorters opsporen, en dus ingezet zullen worden op zwerfvuilgevoelige sites, zeker toe.”