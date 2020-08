Ferme ontdekking op Sint-Alexiusbegijnhof: Kris vindt nooit eerder beschreven munt van Karel De Stoute Nele Dooms

08 augustus 2020

15u13 7 Dendermonde/Buggenhout De zoektocht van Kris Van Den Berge uit Buggenhout met zijn metaaldetector op het Sint-Alexiusbegijnhof van Dendermonde heeft een unieke vondst opgeleverd. De man duikelde een munt van Karel De Stoute uit de vijftiende eeuw op, die nog nooit eerder ontdekt en beschreven werd.

Omdat er op het Sint-Alexiusbegijnhof wegen- en rioleringswerken plaatsvinden, doet de plek momenteel ook dienst als archeologische site. Midden het grasplein vonden archeologen al een hele resem skeletten van een middeleeuws kerkhof. Op vraag van de Stedelijke Musea van Dendermonde en de archeologen trekt ook Kris Van Den Berge er regelmatig naartoe, gewapend met zijn metaaldetector. De zoektocht leverde de voorbije weken meteen resultaat in de vorm van sieraadjes, heiligenhangertje, vingerhoedjes en riembeslag. “De verwachtingen waren hoog gespannen toen ik hier aan de slag ging en ze worden volledig ingelost”, zegt Van Den Berge enthousiast.

Meer nog, speuren met de metaaldetector levert ook een uiterst unieke vondst op. Het gaat om een muntje dat nog nooit eerder beschreven werd in publicaties. “Concreet gaat het om een hybride dubbele mijt voor Karel De Stoute. Die was van juni 1467 tot januari 1477 naast hertog van Bourgondië ook hertog van Brabant en graaf van Vlaanderen”, zegt Van Den Berge. Dat weet hij omdat hij de munt liet onderzoeken door expert Hendrik De Backer, die er een artikel aan zal wijden artikel in het jaarboek 2020 van het EGMP, een overkoepelende vereniging van numismatische verenigingen.

Het is niet de enige spectaculaire vondst die Van Den Berge deed. Hij trof ook een valse munt van Filips II aan. “Blijkbaar werd er in de tijd van de Bourgondiërs ook al vals geld gemaakt”, zegt hij. “Deze munt moet dateren van ergens tussen 1581 en 1594. Leuk is dat de vervalsing dateert van de periode dat het echte geld ook in omloop was. Dat komt niet zo vaak voor.”

Van Den Berge stopt zijn zoektocht nog niet. Ook de komende weken zal hij nog regelmatig met zijn metaaldetector op het begijnhof te spotten zijn.