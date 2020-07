Ferm zorgt voor extra troostplek in voortuin pastorie Vlassenbroek Nele Dooms

17 juli 2020

17u44 0 Baasrode Vrouwenvereniging Ferm, het vroegere KVLV, van Baasrode zal voor nog een extra “Troostplek” in Dendermonde zorgen. Die wordt binnenkort geopend in de voortuin van de pastorie van Vlassenbroek. De Troostplek komt er voor wie even tot rust wil komen of verdriet wil verwerken. “Want daar is behoefte aan na alle corona-ellende” klinkt het.

Een paar weken geleden werd in Dendermonde al een eerste Troostplek geopend op de campus De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, vlakbij ziekenhuis Sint-Blasius en huisartsenwachtpost Vehamed. De locatie werd symbolisch gekozen, zo vlak bij de plaatsen waar corona het hardst voelbaar was. Nog deze maand krijgt Dendermonde er nog een Troostplek bij. Dat is te danken aan de plaatselijke Ferm-afdeling van Baasrode.

Ondertussen zijn er in Vlaanderen op diverse locaties al meer dan negentig Troostplekken. Na de oproep van Ferm nationaal begin mei om via een “Plant troost”-actie in Vlaanderen collectieve troostplekken in te richten, liepen tientallen aanmeldingen binnen. “Ook wij willen ons steentje bijdragen”, zegt Lieve Casier van Ferm Baasrode. “Iedereen voelt dat de nood aan momenten en plaatsen om troost te vinden hoog is. In de voortuin van de pastorie van Vlassenbroek zien we een erg geschikte locatie. Mensen kunnen hier, een beetje uit het zicht, wat bezinnen.”

De Troostplek zal vanaf 25 juli te bezoeken zijn. Tegen dan komt er een troostpaneel. In het najaar plant Ferm ook nog een plantactie van bloembollen op deze plek.