Ferm opent Troostplek naast oorlogsmonument aan Ganzegavers Nele Dooms

14 september 2020

15u14 0 Grembergen Ook Grembergen beschikt vanaf nu over een Troostplek. Initiatiefnemer Ferm huldigde de plaats in naast het oorlogsmonument op de hoek van de Smidsestraat met de Ganzegavers. “Wie daar behoefte aan heeft, kan nu troost vinden in het centrum van Grembergen”, klinkt het.

Vrouwenvereniging Ferm, het vroegere KVLV, heeft in Vlaanderen ondertussen al op diverse locatie meer dan negentig Troostplekken gerealiseerd. Dat gebeurt na een oproep van Ferm nationaal om via een “Plant troost”-actie in Vlaanderen collectieve troostplekken in te richten. “Omdat duidelijk is dat heel veel mensen nood voelen aan momenten en plaatsen waar ze troost kunnen vinden, waar ze even tot rust kunnen komen of verdriet verwerken”, zegt Gina Welleman van Ferm Grembergen.

In Dendermonde ontstonden al Troostplekken aan campus De Kroon vlakbij het ziekenhuis Sint-Blasius aan de Kroonveldlaan en in de voortuin van de pastorie van Vlassenbroek in Baasrode. Nu heeft ook Grembergen haar eigen troostplek. “Corona bracht een hele schok teweeg”, zegt Welleman van Ferm Grembergen. “Mensen worstelen met gemis, verlies en afscheid. Ferm geeft hen met dit initiatief een plek waar ze samen troost kunnen vinden en waar ook echt troost geplant wordt. We planten hier immers al enkele bloemenbollen en in het najaar volgen er nog meer. Volgend voorjaar zullen die de verjaardag van de ‘coronalente’ de kleur van hoop geven.”

Ferm koos bewust voor een plek in het centrum van Grembergen. “Omdat die gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen, vooral ook voor de bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats”, zegt Monique Michiels. “We werken hiervoor samen met Steunpunt De Brug, rusthuis Sint Antonius en stad Dendermonde. We hopen dat veel mensen hier deugd aan hebben.”