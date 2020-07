Ferm Baasrode opent tweede troostplek op Dendermonds grondgebied Koen Baten

24 juli 2020

20u13 0 Vlassenbroek Aan de pastorie in Vlassenbroek is deze avond een tweede troostplek geopend in Dendermonde. Vorige maand werd er aan De Kroon in Dendermonde ook al een troostplek geopend voor wie even tot rust wilde komen. Het is ferm Baasrode die deze plek in Vlassenbroek plechtig opende. “Wij zijn zeer blij dat we hier aan de Schelde en in de natuur deze plek kunnen onthullen", zegt Lieve Casier.

Met de nodige afstand en met mondmaskers aan werd de troostplek geopend door het bestuur van ferm Baasrode. Op het bord een gedicht om even tot rust te komen in deze moeilijke periode. “Iedereen heeft mensen zien sterven aan corona of iets anders zonder dat ze afscheid konden nemen, deze plek moet hen helpen om dit een plaats te geven", klinkt het.

De troostplek is geopend in de pastorie in Vlassenbroek met toestemming van pastoor Van Den Berghe. “Wij zijn hem hier zeer dankbaar voor dat we deze plaats in dit mooie pittoreske dorpje mochten gebruiken", klinkt het. Later zal er op de plek ook nog 120 bloembollen gezaaid worden. “Deze komen dan uit in het voorjaar en zorgen voor mooie kleuren aan het troostpunt", besluit Casier.