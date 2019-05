Fenn Meersman is nieuw Petatje Nele Dooms

21 mei 2019

16u56 3 Dendermonde De guitige Fenn Meersman is het nieuwe Petatje van Oudegem. Dat heeft de Feestcommissie van Oudegem beslist. Elk jaar opnieuw wordt er een nieuw petatje verkozen, om de folklore levend te houden.

Petatje is gedurende één jaar de mascotte van de Feestcommissie. Met de Septemberkermis speelt die een prominente rol in de reuzenstoet en tijdens de Gouden Petattenworp. “Petatje één van de spilfiguren uit het boek De Filosoof Van Haagem van Jef Scheirs, dat in de jaren zestig verfilmd werd als televisieserie op de toenmalige BRT”, zegt voorzitter Stéphanie Verlaeckt. “Petatje was een schattig ventje, omgeven door enkele stereotype figuren zoals de levensgenieter Titten, de norse Naten, Rosalieke, zijn moeder, Coletje Kambeel.” De achtjarige Fenn lijkt geknipt om de rol te vervullen. De jongen is vast van plan om Oudegem tijdens de kermis in september “op zijn grondvesten te laten daveren”.