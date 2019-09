Felle discussie over geurhinder Empro tijdens gemeenteraad: “De stad maakt zich belachelijk” Nele Dooms

19 september 2019

12u32 9 Dendermonde Het ging er hevig aan toe tijdens de jongste gemeenteraad in Dendermonde. Aanleiding was een nieuwe discussie rond de geurhinder die het bedrijf Empro veroorzaakt. Conclusie na vier jaar hinder? “Het stinkt nog steeds, resultaten zijn nihil”. “En de stad maakt zich hopeloos belachelijk”, haalt oppositieraadslid Niels Tas (sp.a) uit.

Nadat de voorbije zomer onophoudelijk massaal veel klachten bleven binnenlopen rond de geurhinder van het bedrijf Empro, dat op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica verwerkt, voegden oppositiepartijen Vlaams Belang en sp.a het dossier nogmaals toe aan de agenda van de gemeenteraad. Dat werd dan de zevende keer dat de problematiek en de klachten van omwonenden er ter sprake kwam. Raadslid Laurens Hofman (Open Vld) noemde het “een potje vinger wijzen”. En het leverde een hoogoplopende discussie op.

“Klachten stapelen zich op, bij gevoerde metingen en onderzoeken zijn enorm veel vragen en bedenkingen en vooral: het blijft stinken”, sneerde oppositieraadslid Stefaan Van Gucht (VB). “Neem daar nog eens de zorgen van de bewoners rond hun gezondheid bij. Al jaren en jaren! Veranderen doet er niets, er wordt alleen maar tussen overheden naar elkaar met de vinger gewezen.”

Ook raadslid Niels Tas (sp.a) stelde openlijk vragen bij de gang van zaken. “Zo is het bedrijf dat voor de Milieu-Inspectie metingen bij Empro doet, hetzelfde dan die Empro begeleidt in de zoektocht naar maatregelen tegen geurhinder en er advies over geeft. Dat doet minstens vragen rijzen. En het mag na vier jaar duidelijk zijn dat die het precies ook niet weten, want een oplossing is er nog steeds niet. Nochtans zijn er in Vlaanderen twee gelijkaardige bedrijven dan Empro waar geen overlast is. In Dendermonde blijft het maar duren. En wat gebeurt er hier ondertussen? Roepen en stoere uitspraken doen, terwijl er in werkelijkheid niets gebeurt. Na vier jaar zijn de resultaten nihil. De stad maakt zich gewoon belachelijk!”

Het schepencollege legt de bal nu volledig in het kamp van de provincie Oost-Vlaanderen. Op 9 september is de brief vertrokken naar het deputatie met de vraag de milieuvergunning van Empro te herbekijken en de vergunning van het bedrijf tijdelijk te schorsen “omdat genomen maatregelen onvoldoende blijken om de geurhinder weg te nemen”. “Het is nu wachten op hun reactie”, zegt schepen Marius Meremans (N-VA). “Als stad zijn we echt wel bereid te waken over het welzijn van onze burgers, maar we zijn wel gebonden aan een wettelijk kader. Voor ons is het alleszins wel duidelijk dat genomen maatregelen door het bedrijf niet voldoende werken. Alleen al de klachten, tussen 7 juli en 4 september liefst 145, tonen dat aan. Maar de bal ligt in het kamp van de provincie.”

Leden van het actiecomité Bad Smell Hoogveld, dat al jaren strijdt tegen de geuroverlast van Empro, woonden de gemeenteraad bij. Als symbolisch protest hadden ze witte mondmaskers op. Zij roepen omwonenden op om klachten te blijven indienen en benadrukken dat ze zich zorgen blijven maken over de gevolgen voor de gezondheid door de stank. Ook Empro-zaakvoerder Vaast Van Overschelde kwam luisteren naar de discussie. Hij maakte zich eerder deze week nog sterk dat “angst voor de gezondheid totaal niet nodig is.”