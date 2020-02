Feestzalencomplex Salons Den Notendijk onder de sloophamer: in de plaats komt woonerf met huizen en flats tussen het groen Nele Dooms

05 februari 2020

15u00 6 Dendermonde Het is definitief gedaan met Salons Den Notendijk. Het restaurant en feestzalencomplex aan de Sint-Onolfsdijk in Dendermonde is verdwenen onder sloophamer. In de plaats verrijst de komenden maanden een nieuw woonerf, met een zestal huizen en tiental appartementen, midden in een groene omgeving. “Belangrijk is dat deze woningen allemaal energieneutraal zullen zijn”, klinkt het bij de projectontwikkelaar.

Jarenlang was Salons Den Notendijk een begrip in Dendermonde en omstreken. Het restaurant- en feestzalencomplex lag vlakbij de Schelde, aan de Sint-Onolfsdijk, midden in het groen. In de beginjaren stond de horecazaak gekend om zijn fantastische ijscoupes, maar liefhebbers kwamen ook van heinde en verre naar Den Notendijk om lekker te eten. In de feestzalen werden trouw- en communiefeesten gegeven, was er gelegenheid voor brunches en vonden met regelmaat van de klok travestieshows en andere optredens plaats.

Maar bij het succes hoorden ook een turbulente periode van juridische procedures. Zo waren er niet alleen klachten over geluidsoverlast en parkeerdruk, er was ook heisa rond een bouwovertreding. Het restaurant was immers midden jaren negentig uitgebreid met een feestzalencomplex, dat veel ruimer was dan toegestaan in de bouwvergunning. Dat leverde een bitse strijd op met het Dendermondse stadsbestuur. De uitbaters kregen van de rechtbank een hoge boete voor de bouwovertredingen. Een paar jaar geleden ging de zaak failliet.

Woonerf

Het was projectontwikkelaar Fre Development die het feestzalencomplex uiteindelijk verwierf en er nu grootse plannen mee heeft. Van Den Notendijk schiet ondertussen niets meer over, het hele complex werd met de sloophamer gelijk met de grond gemaakt. “Midden april starten de werken om op deze site een woonerf te realiseren”, zegt Erik Parijs. “Dat moet tegen eind 2021 klaar zijn. Het wordt een pareltje.”

Het woonerf zal zes huizen tellen, met daarnaast negen appartementen en een paar penthouses. “Elke woning zal over een eigen tuin beschikken, maar er komt ook één grote gemeenschappelijke groene ruimte waar alle bewoners kunnen van genieten, inclusief mooie waterpartijen”, zegt Lucas Parijs. “De flats hebben een mooi zicht over de Schelde. Ook voldoende fietsenstallingen worden voorzien. Door de mix van woningen, flats en penthouses krijgen we een project met aanbod voor ieders budget.”

Energieneutraal

Belangrijk is dat de woongelegenheden allemaal zo goed als helemaal energieneutraal zullen zijn. Daarvoor worden onder andere zonnepanelen en warmtepompen voorzien. “Door energieneutrale woningen op te trekken, moeten de kopers de eerste vijf jaar maar de helft van het kadastraal inkomen betalen”, weet Erik Parijs. “En ze beschikken voor de rest van hun leven over een energiezuinige woning.”

De interesse voor het project is alleszins groot. De bouwwerken moeten nog starten, maar nu al is vijftig procent van de woongelegenheden verkocht. De projectontwikkelaar benadrukt dat het woonerf perfect geïntegreerd zal zijn in de groene, natuurlijke omgeving van de Sint-Onolfsdijk. “Dat doen we door harmonieus materiaalgebruik en groenaanleg”, klinkt het. “Bewoners zullen er hun plek hebben in volle natuur, maar toch dicht bij het stadscentrum.”