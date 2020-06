Feestzaal Hof ter Velden wordt zomer lang pop-uprestaurant Øya: “Creatief zijn om coronacrisis te overleven” Nele Dooms

09 juni 2020

14u34 28 Baasrode De horeca mag dan al toestemming hebben om de deuren weer te openen, grote feesten in feestzalen zijn nog helemaal niet toegelaten. Maar daar heeft de familie Volkaert van feestzalencomplex Hof ter Velden in Baasrode een oplossing voor gevonden: de feestzaal wordt pop-uprestaurant Øya. “Wie deze coronacrisis wil overleven, moet creatief zijn”, klinkt het vastberaden.

Het zijn de voorbije maanden geen makkelijke tijden geweest voor Hof ter Velden, aan de Geerstraat in Baasrode. De coronacrisis en bijhorende lockdown zorgde ervoor dat alle geplande feesten werden afgeblazen. Een overvolle agenda werd herleid tot een compleet lege. “De crisis was de voorbije weken ongezien, maar we hebben altijd geprobeerd om niet bij de pakken te blijven zitten”, zegt Lesly Volkaert. “Zo begonnen we bijvoorbeeld met afhaalmenu’s. Dankzij zoveel mensen die ons een warm hart toedragen en heel veel bestellingen plaatsten, werd het voor ons toch nog een drukke periode. We zijn daar dankbaar om.”

Stapje verder

Met de heropening van de horeca wil de familie nu een stap verder gaan. “Grote feesten kunnen nog niet, maar toch willen we er weer in vliegen”, zegt Patsy Volkaert. “We staken de koppen bij elkaar om op onze manier het hoofd te kunnen bieden op de versoepelingen van de regels door de Veiligheidsraad en daar maximaal te kunnen op inspelen. We willen kost wat kost open en daar hebben we iets op gevonden ook. We zijn het beu om geen gasten te kunnen ontvangen in onze mooie accommodatie. Die kreeg nog maar een goed jaar geleden een volledige opknapbeurt en make-over.”

Als feestzaal kan Hof ter Velden niet open en daarom wordt het een pop-uprestaurant. Dat krijgt de naam Øya, wat in het Noors ‘eiland’ betekent. “Omdat we dit een beetje als een eiland aanvoelen”, zegt Lesly. “Eén ding is zeker: we gaan voluit om gasten te ontvangen, verwennen en te laten genieten van onze service en gerechten. We hopen dat bij de mensen de honger even groot is als onze honger om er een lap op te geven.”

Medewerkers weer aan de slag

Die ‘lap op geven’ zal gebeuren met respect voor alle regels in deze coronacrisis rond veiligheid en social distancing. “Onze ruime terrassen en zalen zijn gelukkig groot genoeg om dat te garanderen”, zegt Patsy. “Door de regels is de beschikbaarheid wel beperkt, zodat vooraf reserveren de boodschap is. Grootste voordeel van deze ommezwaai is dat het personeel aan het werk kan blijven. Al onze medewerkers kunnen weer aan de slag. We blijven trouwens ook feestjes aan huis voor kleine groepen verzorgen en ook onze afhaalservice blijft draaien.”

Zowel het keuken- als het zaalteam staan te popen om het pop-uprestaurant van vrijdag tot zondag open te houden. Bezoekers kunnen kiezen uit à la carte-gerechten, kindermenu’s, een 3-gangenmenu Summer Delight en een 4- of 5-gangen degustatiemenu Øya. De pop-up is open op vrijdag en zaterdag van 18 tot 22 uur en op zondag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Op donderdagen plant Hof ter Velden een afterwork- en aperomoment. “Op deze manier kunnen we de zomer overbruggen, in de hoop dat vanaf september weer grotere partijen zoals trouwfeesten toegestaan zijn.”

Info: www.oya.nu.