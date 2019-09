Feestzaal Hof ter Velden blaast dertig kaarsjes uit: Ooit gestart in garage ouders, nu boomen dankzij dagelijkse inzet” Nele Dooms

26 september 2019

12u32 2 Dendermonde Feesten organiseren zijn ze gewend in Hof ter Velden in Baasrode, maar nu mag de familie Volkaert zelf eens volop feest vieren. De feestzaal bestaat immers precies dertig jaar. “Ma en pa zijn ooit gestart in een kleine garage, nu boomt de familiezaak door onze dagelijkse inzet. We zijn daar trots op”, klinkt het.

“Hard werken”. Dat is het motto bij de familie Volkaert, die feestzaal Hof ter Velden uitbaat. “En het is ook de rode draad doorheen ons verhaal”, zegt Lesly Volkaert die nu samen met zus Patsy Hof ter Velden draaiende houdt. “Op de plaats waar nu onze feestzalen staan, bestond ooit de boerderij waar oma en opa heel hun leven hard werkten. En ook onze ouders deden dat, al was dat niet meer op de boerderij. Zij gooiden het over een andere boeg en legden zo de basis van wat nu een succesvol en goed draaiend feestzalencomplex is.”

Vader Albert Volkaert en moeder Louisette Bosteels, ondertussen allebei 72 jaar, herinneren zich nog goed hoe het allemaal begon. “Ikzelf was schrijnwerker, maar Louisette heeft altijd gekookt, in het vroegere college in Lebbeke, bij een traiteur en bij de toenmalige Ola-fabriek in Baasrode. Zij kwam op het idee om zelf ook traiteur in bijberoep te worden”, vertelt Albert. “Ik liet mijn kop zot maken en we zijn samen naar de avondschool getrokken om de knepen van het vak perfect te leren. Onze traiteurzaak runden we vanuit de garage aan onze woning. Daar stonden de kookpotten. Later werd er nog een keuken aangebouwd. Dat zou je je vandaag de dag niet meer kunnen voorstellen, maar meer dan dertig jaar geleden kon dat. De zaak werd zelfs een succes en bleef maar groeien. Daarom werd beslist ook een feestzaal te bouwen.”

Die werd exact dertig jaar geleden gerealiseerd op de plek waar de grootouders hun hoeve hadden gehad, aan de Geerstraat. Het Hof ter Velden werd een feestzalencomplex. Daar staan Patsy en Lesly en hun partners Nico Verwilghen en Liesbet Van Damme nu als tweede generatie aan het roer. “We hebben de passie voor koken, feesten organiseren en het mensen naar hun zin maken van onze ouders meegekregen”, zegt Patsy. “Ik was amper tien jaar toen ik al meehielp in de zaak en ik heb nooit gedacht aan iets anders doen. Net zoals broer trok ik naar de Hotelschool en stapte vervolgens mee in de zaak. We zien hier hele levens passeren, van babyborrels tot koffietafels bij overlijdens. Zo staan we op de eerste rij om te delen in vreugde en verdriet. We vinden dat een voorrecht en maken daar telkens het beste van.”

Hof ter Velden onderging de voorbije jaren al diverse facelifts, zodat het interieur vandaag in niets meer te vergelijken is met vroeger. “Alleen de originele bakstenen muur is bewaard, net als de inkomhal”, klinkt het. “We proberen elk jaar te vernieuwen, ook in de gerechten die we klaar maken. Dat loont. Onze naambekendheid groeit, klanten zijn tevreden en we kunnen de boekingen haast niet volgen. Op onze verjaardag is er dus heel wat reden tot feesten.”

Hof ter Velden wil alle klanten laten meevieren met het jubileum. Dat gebeurt onder het motto “Al 30 jaar feest en nog eens zoveel bij”. Een groot evenement is gepland op Open Bedrijvendag, zondag 6 oktober. Een hele dag is het feestzalencomplex te bezoeken, ook achter de schermen van de keuken tot de zolder. De familie voorziet live cooking, springkastelen en allerlei animatie. Voor de gelegenheid wordt ook een verjaardagsbier “Nen Dertiger” verdeeld. En net zoals dertig jaar geleden de opbrengst van de feestelijke opening naar een goed doel ging, zal dat ook nu gebeuren. Hof ter Velden steunt Avalon, een nursinghome voor personen met een zware motorische beperking in Buggenhout.