Feestjaar voor VLEK-school en daar hoort ook namiddag rond Ros Beiaard bij

06 maart 2020

De kinderen van de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen beleefden vrijdag een ‘Ros Beiaard-namiddag’. Aanleiding is het jaarthema binnen de school ‘Feest’. “Dit feestjaar beleven we omdat enerzijds Grembergen duizend jaar bestaat en omdat anderzijds het Ros Beiaard binnenkort zijn opwachting maakt”, zegt directeur Luk De Mey. “Voor dat laatste boden we nu onze kinderen verschillende activiteiten aan die allemaal te maken hebben met het Ros Beiaard. Via een doorschuifsysteem konden ze van alles proeven.” Het gebeuren zorgde voor feeststemming in de school. Het enthousiasme bij de kinderen was groot. Ze konden zelf een heuse training volgen zoals de Pijnders, die het Ros Beiaard moeten dragen, dat doen. Er waren ook workshops om te zingen, affiches te maken, puzzels van standbeelden te maken en gezelschapsspelletjes te spelen. Kinderen konden ook naar de legende van het Ros Beiaard luisteren en een quiz spelen.