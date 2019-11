Feestjaar voor Bloemencorso: zeventigste editie zal draaien rond unieke gebeurtenissen Nele Dooms

25 november 2019

15u08 0 Dendermonde Het wordt een feestjaar voor de Bloemencorso in Sint-Gillis. Het evenement is volgende zomer immers aan exact de zeventigste editie toe. En die zal helemaal draaien rond mooie en unieke gebeurtenissen. Daarmee kunnen de wagenbouwers voor een extra feestelijk tintje zorgen. Het bloemencorsocomité wil naar aanleiding van het jubileum ook een nieuw bloemenprinsesjes en prinsje verkiezen.

“Wat een dag!” Dat moet niet alleen de conclusie van toeschouwers en deelnemers van de zeventigste bloemencorso op de eerste zondag van september 2020 worden, maar is ook het thema waarop de wagenbouwers zich moeten baseren om hun nieuwe bloemenwagens vorm te geven. Regisseur Bram Buytaert maakte dat thema bekend tijdens de aftrap van het nieuwe Corsojaar, in zaal Zonnebloem in Sint-Gillis.

Mooie gebeurtenissen

“We nodigen elke groep wagenbouwers uit om één specifieke datum te kiezen en die uit beelden op hun praalwagen”, zegt Buytaert. “Het moet om dagen gaan die iets feestelijks hebben, zoals Valentijn bijvoorbeeld of Koningsdag in Nederland, Olympische Spelen of dichter bij huis de Flanders Open Rugby of de Oktoberfeesten in Wieze. Ook herinneringen uit de geschiedenis kunnen zoals Eurosong toen België won, de bevrijding in 1944 of de Expo 58. Anderen kiezen misschien uit een mooie moment uit het dagelijkse leven, zoals een huwelijk, geboorte, bezoek aan pretpark of circus. Alles samen moet het voor een stoet zorgen die één en al feest uitstraalt.”

Randanimatie

Omdat de Bloemencorso aan een jubileumeditie toe is, zal deze keer ook nog extra ingezet worden op randanimatie tijdens de stoet. Zo zal elke wagen zijn eigen muziekkorps of - band krijgen, die voor begeleiding met live muziek zorgt. “We willen ook opnieuw een beroep doen op verschillende dansgroepen”, zegt Buytaert. “Het is altijd een hele budgettaire puzzel om alles rond te krijgen. Vorige editie schroefden we die animatie een beetje terug met één doel: er voor de zeventigste editie een ferme lap op te kunnen geven.”

De Bloemencorso moet een feest voor iedereen worden. Daarom denkt het comité ook aan een nieuwe editie van de verkiezing van een Bloemenprinses. Het is ondertussen van de 65ste editie geleden dat dit nog eens plaatsvond. “Maar om het zo gemoedelijk mogelijk te houden, gaan we deze keer voor de verkiezing van een bloemenprinsesje en -prinsje. Kinderen tussen 6 en 12 jaar uit Groot-Dendermonde kunnen meedoen. Bedoeling is deze verkiezing vervolgens jaarlijks of driejaarlijks te herhalen.”