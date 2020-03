Feestcommissie deelt subsidie uit Nele Dooms

02 maart 2020

De Feestcommissie van Sint-Gillis-Dendermonde zal dit jaar opnieuw subsidies uitdelen aan verschillende verenigingen. Die moeten daarvoor zelf een aanvraag indienen. Buurtcomités, kermiscomités en andere verenigingen uit Sint-Gillis die publieke feestelijkheden of activiteiten organiseren, komen in aanmerking voor een deel van de subsidiepot. “Om die aan te vragen volstaat een korte omschrijving van de activiteit of het evenement”, zegt voorzitter Guido Van der Jeught. “Er komen wel alleen activiteiten in aanmerking waarvoor geen toegangsgeld gevraagd wordt. Feestelijkheden met een uitgesproken commercieel karakter kunnen geen toelage krijgen.” Aanvragen moeten binnen zijn voor 15 april. Geïnteresseerden kunnen zich richten tot de Feestcommissie, via voorzitter Guido Van Der Jeught, Plattenakker 11 in Dendermonde.