Feestcommissie blikt tevreden terug op jaarmarkt Nele Dooms

26 juni 2019

15u20 2

De Feestcommissie van Sint-Gillis-Dendermonde blikt tevreden terug op de voorbije jaarmarkt in de gemeente. De jaarlijkse traditie wist ook dit jaar veel kijklustigen te bekoren. “De jaarmarkt is als zeer geslaagd geëvalueerd”, zegt voorzitter Guido Van der Jeught. “We mochten een groot aantal dieren verwelkomen en die konden rekenen op belangstelling van heel wat bezoekers. Bovendien was ook de kinderjaarmark een succes.”