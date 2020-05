Feestcommissie blaast Dorpsfeest af Nele Dooms

11 mei 2020

17u35 1 Dendermonde Er zal dit jaar geen Dorpsfeest in Grembergen plaatsvinden. Dat heeft de Feestcommissie beslist.

Het Dorpsfeest werd ooit in het leven geroepen naar aanleiding van de heraanleg van de dokter Haeckstraat en het kerkplein en was sindsdien een jaarlijkse traditie. Alle inwoners van Grembergen waren dan welkom op het kerkplein voor een hapje en een drankje, muziek en optreden van plaatselijke dansgroepen. Deze keer zou het Dorpsfeest plaatsvinden op zaterdag 20 juni.

“De huidige coronacrisis zorgt echter voor een onzekere toestand en het is niet duidelijk welke maatregelen nog worden genomen of nog moeten genomen worden”, zegt Marina Van Hecke, secretaris van de Feestcommissie Grembergen. “Daarom is het niet mogelijk om het Dorpsfeest te organiseren. De Feestcommissie betreurt dit uiteraard, maar de gezondheid van de Grembergenaren komt op de eerste plaats. Wat dit jaar niet kan plaatsvinden, zal hopelijk volgend jaar dubbel en dik gevierd worden.”