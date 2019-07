Feestcomité overtuigd: “Appelse jaarmarkt wordt grootser dan ooit tevoren” Nele Dooms

10 juli 2019

09u46 0 Dendermonde Voor het Feestcomité van Appels is het duidelijk: De jaarlijkse Appelse jaarmarkt wordt deze keer grootser dan ooit. Vier dagen lang is het feest rond de Sint-Apolloniakerk. “Appels zal zijn naam als landbouwdorp alle eer aan doen”, klinkt het.

Het is een oude traditie in Appels: de derde maandag van juli staat de jaarmarkt op het programma. “Appels is dan ook altijd een typische landbouwersgemeente geweest”, zegt Luc De Donder van het Feestcomité. “In 1846 telde het dorp niet minder dan 226 landbouwbedrijven. De jaarmarkt zelf dateert uit de negentiende eeuw. In 1925 werd het Sport-, Feest- en Jaarmarktcomité opgericht om de organisatie voort te zetten. Marcel Borms is er al jaren de voorzitter van en zorgt samen met Christian De Bruyne voor de continuïteit. Ondertussen maken ook verschillende jongeren deel uit van dit comité zodat de toekomst verzekerd is.”

Aan de jaarmarkt werken de cafés rond de kerk, het Gildenhuis en Half-Af, mee. Ook Dagbladhandel Maya en Stamenee Kadee doen hun duit in het zakje om voldoende activiteiten aan te bieden tijdens het jaarmarktweekend. Het Feestcomité zelf organiseert op zaterdagavond volksspelen rond de kerk. Op zondagochtend vindt voor de derde keer een wedstrijd “kallekeschieten” plaats. “Zo herstellen we deze oude volkssport weer in ere”, zegt De Donder.

Op maandag vindt de jaarmarkt zelf plaats. De paardenpiste bevindt zich in de Heirstraat en de ponypiste in de Kapellestraat. De koeien staan, samen met schapen, geiten en ezels, aan de Sint-Apolloniakerk. Het kleinvee en de kinderjaarmarkt zijn te vinden op de koer van De Oogappel. Daar geeft een hoefsmid demonstraties.

Tijdens het weekend staan onder andere ook een Bierfestijn, met muziek van Dendermondse Bierkwartet, een demo met roofvogels, quiz, een barbecue met bakharing, pellepetatten en ajuinsaus, een wielerwedstrijd, live optredens, vuurwerk en een rondrit met oldtimers op het programma. Het jaarmarktweekend vindt plaats van vrijdag 12 tot en met maandag 15 juli.