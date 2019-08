Feestcomité Boonwijk pakt uit met goed gevulde kermisaffiche Nele Dooms

01 augustus 2019

14u02 7 Dendermonde De Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde maakt zich op voor een druk kermisweekend. Het Feestcomité pakt uit met een goed gevulde affiche. Daarbij ontbreken de reuzenrondgang en knuffelworp zoals de traditie het wil niet.

De Boonwijkkermis bestaat ondertussen al meer dan 100 jaar, maar blijft vasthouden aan de sfeer van authentieke kermis. “Gezellige sfeer, volks karakter en plezier maken. Daar draait het allemaal om tijdens ons jaarlijks feestweekend”, zegt Willy Van den Steen. “Vier dagen lang bieden we als organisatoren vermaak in deze wijk. Om het allemaal nog wat meer te doen leven, voeren we dit jaar een klein aantal aanpassingen door. Zo zal onze feesttent centraler staan en krijgen de kermiskramen een andere plek.”

Het kermisweekend start al op vrijdag 2 augustus. De Misty Moon Line Dancers trekken dan om 19 uur het country festival in het Wastijnepark op gang. Countryzangers Lucky Jordans en Matt Carson zijn van de partij. Op zaterdag 3 augustus staan Silver, Miss Lana en Patje Stew er op het podium. En zondag 4 augustus treden Carin Care en Regy er op.

In de feesttent aan de Warmen Haard vindt vrijdagavond een kermisquiz plaats. Zaterdag is het tijd voor de jaarlijkse Rommelmarkt en staat de reuzenrondgang op het programma. De Boonwijkvrienden tonen om 14 uur hoe een bloemenwagen bebloemd wordt, op het kerkplein. Dat doen ze ook op zondag. Om 21 uur zijn Les Filles de Malines te gast in de feesttent voor een travestieshow. Zondag is er in de namiddag een pony- en trekpaardenkeuring. Om 20.30 uur treden Gino Verano en François Van Dijck op.

Maandag 5 augustus ruilt de country in het Wastijnepark om voor een ‘Boonwijk Green Beach’ met strandspelen, cocktailbar en lokale dj’s. De Knuffelworp start om 20 uur. Het kermisweekend sluit af met een vuurwerk.

Tijdens het hele kermisweekend is de Diepestraat, tussen Wastijnestraat en Warmen Haard, permanent afgesloten voor het verkeer en geldt er een parkeerverbod. Hetzelfde geldt voor de zone aan de kerk. De Warmen Haard wordt afgesloten als de kermiskramen open zijn. Voor de rommelmarkt op zaterdag zijn ook de Botermelkstraat, Wastijnestraat, Beekakkerstraat en Serbosstraat afgesloten.