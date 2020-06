Federale politie valt binnen in huis en ontmantelt vierde cannabisplantage op korte tijd in de streek Honderdtal planten naar buiten gehaald uit de rijwoning Koen Baten

10 juni 2020

13u53 0 Baasrode In de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode heeft de Federale politie een cannabisplantage ontmaskerd nadat ze een woning deze ochtend zijn binnengevallen. Er werden een honderdtal planten aangetroffen en de plantage was professioneel opgebouwd. De woning was een jaar geleden nog maar pas verkocht. “In het begin was hier heel veel beweging, maar nadien kwam hier zelden nog iemand binnen”, vertelt overbuurman Frans.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was rond 6.00 uur vanochtend dat een speciaal interventieteam aan de deur stond in Baasrode. Met een stormram beukten ze de deur in en vielen ze binnen in het pand waar de plantage zich bevond. In de woning zou een iemand aanwezig geweest zijn die gearresteerd werd. Het parket kwam ook ter plaatse om een onderzoek te voeren in de woning, net als elektriciteitsmaatschappij Fluvius.

De plantage was vrij professioneel opgebouwd en vermoedelijk werd de elektriciteit afgetapt voor de meter waardoor het niet meteen opviel wat er zich afspeelde in de woning. Uiteindelijk werden er een honderdtal planten naar buiten gehaald door de civiele bescherming. Tot twee jaar geleden was de woning nog bewoond door een vroegere cafébazin. Toen ze overleden was werd het huis verkocht door de kinderen, maar wie er sinds dan eigenaar van was is niet bekend.

Overbuurman Frans schrok deze ochtend wakker van twee hevige klappen die hij hoorde. “Toen ik ging kijken zag ik dat de politie de woning binnen viel", vertelt hij. “Ik wist niet meteen waarvoor het was, maar even later merkte ik dat het voor een plantage was die ze hier ontdekt hadden.” Echt schrikken deed de overbuur niet, omdat hij regelmatig verdachte handelingen opmerkte. “Toen het huis ongeveer een jaar geleden werd verkocht kwamen hier een zestal personen werken in het huis. Ze bleven hier regelmatig slapen en haalden heel wat isolatie naar binnen in de woning”, zegt hij. “Een keer stond hun wagen verkeerd geparkeerd en moest mijn zoon hier materiaal komen lossen waardoor ik hen heb aangesproken. Ze waren van vreemde origine. Er stond toen een telefoonnummer van een garage op de auto dat ik gebeld had, maar daar zeiden ze dat het voertuig verkocht was.”

Frans twijfelde soms nog om de politie te bellen. “Uiteindelijk heb ik het niet gedaan, want ik kon ze niet betrappen op iets illegaal natuurlijk. Ik vond het alleen wel raar dat wanneer het huis eenmaal klaar was er bijna niemand meer over de vloer kwam en er sporadisch eens iemand kwam kijken.”

Een andere buurtbewoner heeft dan weer helemaal niets opgemerkt. “Ik was enorm geschrokken toen ik de politie vanochtend zag. Dat zoiets gevonden wordt vlak onder je neus verwacht je niet", vertelt hij. De politie van kan op dit moment nog geen commentaar geven. Vermoedelijk kadert het ook in een groter onderzoek dat zich niet alleen in Dendermonde afspeelt.

Opvallend detail is wel dat het al de vierde plantage is op een jaar tijd die hier in de stad ontmanteld wordt. Enkele maanden terug werd er op het hoogveld nog een grote professionele plantage ontmanteld. Of er een verband is, is niet duidelijk.