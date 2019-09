FC Jong Sint-Gillis start tweede seizoen van Voetbalschool Nele Dooms

10 september 2019

Voetbalclub FC Jong sint-Gillis, met een doorgedreven jeugdwerking voor jonge voetballertjes, wil ook dit seizoen een Dendermondse Voetbalschool organiseren. Dat was vorig jaar al een succes, zodat nu een tweede seizoen start. De werking trapt op zondag 15 september op gang. Jongens en meisjes tussen 6 en 13 jaar kunnen vanaf dan opnieuw elke zondagochtend hun voetbaltechniek bijschaven. De lessen daarvoor vinden plaats op het kunstgrasterrein aan de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde. “We willen jonge voetballers de kans geven om hun voetbaltechniek en inzicht te verbeteren”, zegt Bart Van Belle van Jong Sint-Gillis. “De focus in onze trainingen ligt dan ook op 8 schijn- en passeerbewegingen, het beheersen van de 1-tegen-1-situatie, balcontrole en korte passing. Het is een perfecte aanvulling bij de wekelijkse trainingen in clubverband.” De Dendermondse Voetbalschool is er niet alleen voor spelers van Jong Sint-Gillis, maar ook voor spelers van andere clubs. Er worden dit seizoen twee modules van tien trainingen georganiseerd. Per module bedraagt de prijs 100 euro. Info en inschrijvingen: www.jongsintgillis.be/voetbalschool.